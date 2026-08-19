La AEMET prevé varios días consecutivos con lluvia y advierte de «una situación meteorológica muy adversa»

Una situación meteorológica muy adversa nos estará esperando, la AEMET prevé varios días consecutivos con lluvia. Es hora de poner en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante, un cambio que llega en el peor momento posible. Una novedad que será la que nos dará algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en este momento. Las lluvias puedan convertirse en un problema que hasta la fecha no sabíamos que fueran tan amenazadoras.

En especial después de unas semanas en las que las altas temperaturas han sido un problema. Es hora de saber qué es lo que puede pasar con unos datos que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia significativa. Estaremos pendientes de este tipo de elementos que pueden convertirse en un giro radical que puede ser el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a este proceso que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Estaremos a merced de un cambio que puede ser el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. La AEMET advierte de una situación del todo adversa que activa estas alertas.

Advierte de una situación meteorológica muy adversa

Una situación meteorológica muy adversa está a punto de llegar, será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de detalles que pueden ser los que nos acompañará en breve. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en unas jornadas en los que realmente todo puede ser posible.

Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unos días que hasta la fecha nadie hubiera esperado. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de preparar el paraguas que pensábamos que se quedaría olvidado en el fondo de un cajón. Estamos viviendo un verano de lo más estable que podría cambiar por completo.

Estas cifras que están llegando pueden ser las que nos acompañarán en unas jornadas en las que realmente será el que nos dará un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más. La manera en la que encaramos este cambio de tendencia puede ser esencial.

La AEMET no duda en darnos algunos detalles de lo que nos estará esperando en estos días en los que media España está de vacaciones y la otra media piensa ya en volver a casa, esta previsión del tiempo complica los desplazamientos en estas zonas del país.

Los expertos de la AEMET prevén varios días consecutivos con lluvia

Varios días consecutivos con lluvia llegarán, la AEMET no duda en lanzar una importante advertencia ente lo que puede pasar en breve. Sobre todo, si tenemos en cuenta el tipo de verano que hemos vivido. Con unas cifras que han sobrepasado todas las cifras habidas y por haber.

Tal y como nos explica esta reciente previsión del tiempo: «Se esperan tormentas que pueden ser muy fuertes, con posibilidad de rachas y precipitaciones muy fuertes, así como de granizo en el interior norte, sureste y sur de Baleares. La entrada de un frente por el norte junto con aire frío en altura dejará un predominio de tiempo inestable en buena parte de la Península. Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos en el tercio norte, con chubascos que pueden ser localmente fuertes y persistentes y que pueden ir acompañados de tormenta. En el este y Baleares también se esperan cielos nubosos con chubascos y tormentas, que pueden ser fuertes y acompañados de granizo. En el resto de la Península, se esperan intervalos de nubes medias y bajas, y no se descarta algún chubasco o tormenta ocasional. En Canarias, los cielos estarán nubosos en la vertiente norte y despejados en la sur. Son probables las brumas y los bancos de niebla en los interiores del Cantábrico.

Las temperaturas bajarán en casi todo la Península, incluso de forma notable en el caso de las máximas en el nordeste; solo subirán las mínimas en puntos del litoral mediterráneo. Ligeros ascensos en Baleares y sin cambios en Canarias. Solo en el litoral mediterráneo y Baleares podrán superarse los 35 grados y darse noches por encima de 20 grados».

Las alertas estarán activadas: «El viento será en general del oeste y moderado. En el valle del Ebro, el cierzo podrá soplar con intervalos fuertes, así como el poniente en el litoral del mar de Alborán. En el sureste y en Baleares, el viento del suroeste será moderado y no se descartan las rachas muy fuertes. A últimas horas es posible la entrada de tramontana fuerte en el Ampurdán. En Canarias, el alisio será moderado».