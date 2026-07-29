A partir del 31 de julio el «derecho a reparar» obligará a los fabricantes a arreglar dispositivos y electrodomésticos a buen precio

La Unión Europea (UE), específicamente el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, han impulsado y aprobado una nueva normativa que entrará en vigor a partir del 31 de julio de este año, conocida como la ley del derecho a reparar. Esta nueva ley obliga a los fabricantes a ofrecer arreglos a precios razonables y accesibles para los consumidores, incluso cuando los dispositivos y electrodomésticos están fuera del periodo de garantía legal. La UE pretende proteger a los consumidores y, de paso, reducir la contaminación y residuos favoreciendo la economía circular.

Funcionamiento de la nueva normativa

Es importante tener en cuenta que esta normativa es aplicable fuera de la garantía. Los fabricantes deben reparar aparatos comunes (teléfonos móviles, tabletas, lavadoras, frigoríficos o aspiradoras). La normativa europea exige que los repuestos y herramientas necesarias estén disponibles a costes razonables para evitar que la reparación resulte más cara que comprar un aparato nuevo.

En caso de que un consumidor opte por la opción de reparar un producto averiado en lugar de sustituirlo por uno nuevo durante el periodo de garantía, la garantía se verá aumentada automáticamente en 12 meses. Por otra parte, si un consumidor accede a reparar su aparato electrónico, la empresa estará obligada a prestar un aparato de reemplazo mientras se completa la reparación.

Beneficios de esta normativa

La Unión Europea pretende, mediante esta nueva normativa, frenar y acabar con la práctica habitual de los fabricantes de diseñar productos con una vida útil limitada o las trabas que ponen muchas empresas para arreglar dispositivos, empujando a que se compre un producto nuevo. Esto provocaba que hasta ahora, reparar un dispositivo o electrodoméstico no saliera rentable económicamente, decantándose la gran mayoría por comprar un producto nuevo. La nueva ley exige precios razonables para arreglar; sea siempre más barato que sustituir.

Esta nueva ley también forma parte del plan de sostenibilidad de la UE (Pacto Verde Europeo). Con esta nueva medida se reducirán drásticamente las millones de toneladas de basura electrónica que se generan cada año en Europa. Al alargar la vida de los dispositivos, reduciremos la basura y desechos, las emisiones de CO2 y la dependencia de materias primas de otros países de fuera de la UE.