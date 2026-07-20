Bruselas da un respiro a la industria europea alargando la reducción de sus emisiones hasta el año 2040

La Comisión Europea ha propuesto este viernes una reforma del mercado europeo de derechos de emisión (ETS) que da más margen a la industria para reducir su huella de carbono.

El objetivo es ralentizar a partir de 2031 el recorte anual de los permisos de contaminación, sin renunciar a la neutralidad climática fijada para 2050. El ETS, en vigor desde 2005, limita las emisiones de CO₂ de cerca de 10.000 instalaciones de sectores como el acero, el cemento o los fertilizantes a través de un sistema de compraventa de derechos.

Recorte más gradual

El recorte anual pasará del 4,4% previsto para el final de esta década al 3,7% entre 2031 y 2035, y al 1,7% entre 2036 y 2040.

Bruselas calcula que esta desaceleración evitará que el sistema agote sus derechos disponibles a finales de la década de 2030, como marcan las normas vigentes, y prolongará su funcionamiento hasta mediados de la década de 2040.

La revisión, no obstante, endurece las condiciones para acceder a las asignaciones gratuitas después de 2030: el 80% se concederá cuando las empresas presenten un plan de inversión para reducir su huella de carbono, y el 20% restante sólo cuando acrediten haberlo ejecutado.

Condiciones más estrictas

Las compañías que trasladen su producción fuera de la Unión Europea perderán el derecho a estas asignaciones gratuitas. Quedarán exentas, en cambio, las que ya lideren la reducción de emisiones o reciban financiación del Fondo de Innovación o del futuro Banco de Descarbonización Industrial.

«Si dejamos que la industria se traslade fuera, perdemos todos», advirtió el comisario europeo de Acción por el Clima, Wopke Hoekstra, quien defendió que el Ejecutivo comunitario ha tratado de «marcar un camino entre las distintas posiciones» que combine ambición climática con las inversiones ya realizadas por las empresas.

El Ejecutivo comunitario plantea además que los Estados miembro destinen al menos el 50% de los ingresos de las subastas de derechos de emisión a inversiones para descarbonizar los sectores incluidos en el ETS, frente al sólo 5% que se destina hoy a este fin.

Créditos y absorciones de CO₂

La propuesta abre la puerta, a partir de 2036, a incorporar créditos internacionales de carbono equivalentes hasta al 2% del volumen del ETS, siempre que cumplan los criterios de calidad que Bruselas revisará en 2033.

También prevé integrar 150 millones de toneladas de absorciones permanentes de carbono generadas dentro de la UE, con el fin de impulsar este mercado y favorecer el despliegue de tecnologías de captura y almacenamiento de CO₂.

Otro de los cambios afecta a la Reserva de Estabilidad del Mercado: Bruselas propone reducir del 24% al 12% la tasa anual con la que absorbe derechos de emisión, para limitar la volatilidad de los precios del carbono.

Un banco de 100.000 millones

El paquete incorpora un Banco de Descarbonización Industrial dotado con derechos de emisión valorados en unos 100.000 millones de euros, que se desplegará en dos fases.

La primera consistirá en un mecanismo temporal para acelerar las inversiones de los sectores con mayor consumo energético; a partir de 2031, evolucionará hacia un sistema de contratos por diferencias de carbono adjudicados mediante subastas.

Bruselas plantea igualmente ampliar el Fondo de Modernización para financiar proyectos como la captura y el almacenamiento de carbono, reservando parte de estos recursos para los Estados miembro con menor renta.

Residuos, aviación y transporte marítimo

La reforma incorpora de forma gradual, a partir de 2031, la incineración de residuos municipales al mercado europeo de carbono, con excepciones temporales para determinados países y ayudas para las autoridades locales.

En aviación, Bruselas propone ampliar desde 2029 el ETS a los vuelos de hasta 5.000 kilómetros con origen o destino en la UE, para reducir la competencia desleal de aeropuertos fuera del bloque e incentivar los combustibles sostenibles.

En el transporte marítimo, la reforma destina más ingresos al desarrollo de combustibles limpios y nuevas tecnologías de propulsión, además de medidas para evitar que los buques desvíen sus escalas a puertos extracomunitarios para eludir el pago de derechos de emisión.

Plan de electrificación

Bruselas ha presentado además un Plan de Acción para la Electrificación, con el que quiere acelerar la sustitución de los combustibles fósiles por electricidad en la industria, el transporte y los edificios.

«Desde el cierre del estrecho de Ormuz, Europa ha pagado más de 50.000 millones de euros adicionales por la energía», subrayó el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, quien insistió en la necesidad de que la UE produzca su propia energía.

Entre las medidas previstas figuran reducir la carga fiscal sobre la electricidad frente al gas, eliminar progresivamente las ayudas a los combustibles fósiles e impulsar un uso más eficiente de las redes mediante precios que incentiven el consumo en horas valle.

Contadores inteligentes

El plan fija, además, que al menos la mitad de los consumidores europeos disponga de contadores inteligentes en 2030, una proporción que deberá alcanzar el 75% en 2033 para facilitar una gestión más flexible del consumo.

Bruselas completa así el plan con hojas de ruta sectoriales para acelerar la electrificación industrial, y con financiación para redes, almacenamiento y otras inversiones ligadas a la transición energética.