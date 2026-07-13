El desayuno de Kira Miró (46 años) para mantenerse en forma: «Café con leche vegetal, jengibre, cúrcuma y canela y tostada de pan con aceite y pavo»

Como ya hemos explicado en otras ocasiones, el desayuno es la comida más importante del día. Aunque no existe una fórmula única que sirva para todos, los especialistas coinciden en que lo más recomendable es elegir alimentos que aporten energía, favorezcan la saciedad y se adapten a las necesidades y preferencias de cada persona.

Kira Miró ha sido una de las últimas en desvelar cómo comienza sus mañanas. Lejos de recurrir a productos elaborados o desayunos especialmente sofisticados, la intérprete apuesta por una combinación de ingredientes sencillos y por una preparación muy personal en la que las leches vegetales ocupan un lugar protagonista.

El desayuno de Kira Miró

La actriz ha desvelado qué desayuna exactamente: «En casa me gusta tomar café con leche vegetal, al que le añado jengibre, cúrcuma y canela. Lo acompaño de una tostada de pan artesanal con un aceite rico y pavo o jamón ibérico».

Se trata de un desayuno que combina hidratos de carbono, grasas saludables y proteínas, una mezcla que suele recomendarse para proporcionar energía de forma sostenida durante las primeras horas del día. Sin embargo, uno de los aspectos que más llama la atención es que no compra habitualmente las bebidas vegetales ya preparadas.

Kira Miró ha explicado que prefiere elaborarlas ella misma en casa. «Me hago yo las leches vegetales: de anacardos y coco, de almendras, de arroz o de avena», comenta al respecto. Para ello utiliza un pequeño electrodoméstico específico que le permite preparar cada variedad según sus preferencias.

Esta elección le ofrece la posibilidad de controlar los ingredientes utilizados y adaptar el sabor a sus gustos personales. Además, preparar este tipo de bebidas en casa permite evitar los azúcares añadidos que incorporan algunas referencias comerciales, aunque no todas las bebidas vegetales disponibles en el mercado contienen este tipo de ingredientes.

Una combinación perfecta

Más allá de la leche vegetal, el resto del desayuno mantiene una estructura sencilla. La tostada de pan artesanal se acompaña de aceite de oliva y de una fuente de proteína, normalmente pavo o jamón ibérico.

Desde el punto de vista nutricional, esta combinación favorece una mayor sensación de saciedad y ayuda a repartir el aporte energético a lo largo de la mañana. Asimismo, incluir proteínas en el desayuno contribuye a cubrir las necesidades diarias de este nutriente, fundamental para el mantenimiento de la masa muscular dentro de una alimentación equilibrada.

Otro rasgo característico de la rutina de Kira Miró es la mezcla de especias que incorpora al café. El jengibre, la cúrcuma y la canela se han popularizado durante los últimos años como ingredientes habituales en numerosas recetas y bebidas calientes.

Además de aportar un aroma y un sabor muy característicos, diferentes estudios han analizado sus posibles propiedades. El jengibre se ha asociado tradicionalmente con el bienestar digestivo y con una sensación de ligereza después de las comidas, aunque sus efectos pueden variar según cada persona.

La cúrcuma y la canela

La cúrcuma, por su parte, contiene curcumina, un compuesto que ha despertado un notable interés científico por su potencial actividad antioxidante y antiinflamatoria. No obstante, los expertos recuerdan que los resultados obtenidos en investigación no justifican considerar este ingrediente como un tratamiento médico ni atribuirle beneficios garantizados por sí sólo.

Algo similar ocurre con la canela, utilizada desde hace siglos tanto en gastronomía como en diferentes tradiciones culinarias. Además de aportar un dulzor natural que permite reducir el uso de azúcar, diversas investigaciones han estudiado su posible influencia sobre la respuesta glucémica, aunque la evidencia disponible continúa siendo objeto de análisis y no permite extraer conclusiones definitivas.

En conjunto, la propuesta de desayuno de Kira Miró responde a un modelo basado en alimentos poco procesados y en preparaciones sencillas. Se trata de una opción que puede servir de inspiración para quienes buscan introducir pequeños cambios en su alimentación, siempre teniendo en cuenta que las necesidades nutricionales no son iguales para todas las personas.

Los profesionales de la nutrición recuerdan que no existe un desayuno perfecto aplicable de forma universal. La edad, el nivel de actividad física, el estado de salud o las preferencias individuales son factores que deben tenerse en cuenta antes de establecer cualquier pauta alimentaria.

Por ese motivo, aunque algunas combinaciones puedan resultar interesantes desde el punto de vista nutricional, la recomendación general es consultar con un experto porque cada cuerpo es un mundo. Eso sí, teniendo en cuenta lo que hemos explicado, podemos decir que los consejos de Kira Miró son bastante efectivos.