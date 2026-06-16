El alimento ideal para desayunar saludable a diario que recomienda la OCU: está avalado por los deportistas

Durante años, el desayuno se ha llenado de recomendaciones que cambian constantemente de modo que muchas veces, ya no se sabe ni que desayunar y más cuando nos apetece un bocadillo, teniendo en cuenta que el pan es de las primeras cosas que se desaconsejan. Sin embargo, las tostadas de toda la vida son algo imprescindible en el desayuno de muchos, y de hecho este es el alimento que ahora ha analizado la OCU con el fin saber cuáles son las mejores y con ello, que podamos desayunar en condiciones.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) suele analizar los productos y alimentos que más se consumen y cuando se trata del desayuno, las tostadas son de alguna manera, una propuesta que nunca falla especialmente para quienes son deportistas o se ejercitan a diario. De este modo, será bueno saber cuáles son las conclusiones a las que ha llegado la OCU en su estudio sobre el pan tostado y cómo elegir el mejor de todos.

La OCU y su análisis sobre el pan tostado

El estudio que ha realizado la OCU sobre el pan tostado, analizó 180 productos distintos entre biscotes, crackers y panecillos tostados, de modo que no se trata de un análisis pequeño, de modo que nos sirve para nos podamos hacer una idea bastante real de lo que hay en el supermercado.

Pero lo interesante sobre este análisis es que no se queda tan sólo en el Nutriscore, sino que también tiene en cuenta el nivel de procesamiento o los aditivos, que al final es donde suelen estar las diferencias importantes. ¿Y cuál es el resultado? Pues según la OCU existen bastantes opciones que salen bien paradas, sobre todo en el caso de los panes integrales. No todos son aconsejables, pero sí los suficientes como para no descartar este tipo de producto de entrada.

El problema está en lo que no se ve a simple vista

Ahora bien, tampoco todo es positivo. El propio informe deja claro que hay bastantes productos que no merecen tanto la pena. En concreto, uno de cada seis no alcanza una valoración aceptable. Y aquí el problema no suele ser el pan en sí, sino lo que lleva añadido.

Muchos de los panes tostados con sabores, o los que incluyen ingredientes como miel o frutas deshidratadas, acaban teniendo más sal de la cuenta o una lista de ingredientes demasiado larga. En algunos casos, incluso con varios aditivos que no aportan nada. Por eso la recomendación es bastante simple, casi de sentido común, yes mirar la etiqueta y no dejarse llevar sólo por lo que pone en el envase.

Un desayuno que no necesita complicarse

Más allá de esto, el pan tostado sigue teniendo algo a su favor y es que es práctico. No hay que prepararlo, aguanta bastante tiempo en casa y combina con casi todo. Además, en su versión integral, aporta fibra y ayuda a que el desayuno «aguante» más horas sin tener hambre. No es nada revolucionario, pero funciona. Y ahí está un poco la clave ya que no es un superalimento ni pretende serlo, pero encaja bien en el día a día sin obligar a cambiar rutinas.

El ejemplo de Rafael Nadal

Si hay un ejemplo claro de esto es el de Rafael Nadal ya que lleva años repitiendo prácticamente el mismo desayuno: pan tostado con aceite de oliva. Y no es casualidad ya que es fácil, rápido y cumple su función. El propio Nadal ha comentado en alguna ocasión que el aceite de oliva virgen extra es algo que intenta mantener siempre en su dieta. Y en el desayuno encaja de forma bastante natural.

Otros deportistas hacen lo mismo

No es algo exclusivo suyo. Carlos Alcaraz o Aitana Bonmatí también tiran de desayunos bastante parecidos. En su caso, añaden fruta, huevos o algo más de proteína, pero la base es la misma, una comida sencilla, sin procesar demasiado y fácil de preparar incluso con prisas.

En qué fijarse al comprar pan tostado

Si se quiere acertar, tampoco hace falta saber mucho, sino que hay algunos consejos que son básicos y que te vienen bien:

Mejor integral que refinado

Cuantos menos ingredientes, mejor

Evitar sabores añadidos

añadidos Ojo con la sal, que a veces se dispara

Con eso ya se filtra bastante bien lo que merece la pena de lo que no en lo que respecta al pan tostado.

Un clásico que sigue teniendo sentido

El pan tostado no es nuevo, ni pretende serlo. Pero tampoco ha desaparecido por algo. Cuando se elige bien y se combina con alimentos normales, de los de siempre, sigue siendo una opción bastante lógica para desayunar a diario. Y visto lo visto, tanto por lo que dice la OCU como por lo que hacen muchos deportistas, parece que algo tan popular tampoco es algo que esté mal, sino todo lo contrario.