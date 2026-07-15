Los veterinarios expertos coinciden: las 7 razas de perros para mantener tu casa segura

Los perros se han convertido en un miembro más en las familias españolas que formarán parte de ella durante toda su vida. A la hora de adoptar un perro, la raza es uno de los elementos en los que se fijan las personas, ya sea por gusto o comodidad según su vivienda.

Hoy en día a muchas personas les preocupa la seguridad de su casa y de sus pequeños, por lo que optan por adoptar uno de los elementos disuasorios que mejor funciona contra ladrones, los perros. Los veterinarios han concluido cuáles son las 7 mejores razas de perros si quieres proteger tu hogar y tu familia y sentirte seguro gracias a la protección innata que generan estos caninos con los miembros de su círculo cercano.

Rottweiler

Reconocido como uno de los perros más fuertes y protectores, es además una combinación única de evolución histórica, físico imponente y rasgos psicológicos específicos.

Esta raza desarrolla al nacer un instinto territorial y de protección innato, que proviene de una herencia histórica. No necesitan ser entrenados para atacar, ya que protegen su territorio y familia de forma instintiva. Calificado como uno de los perros más inteligentes, lo que facilita controlar impulsos. Un rottweiler bien educado es tranquilo, seguro de sí mismo y rara vez ladra sin razón válida.

Pastor alemán

Esta raza es por excelencia una de las más usadas para labores de protección, guía y otros cometidos. Son extremadamente inteligentes, por lo que se hacen muy fáciles de entrenar. Tienen un físico ágil, fuerte y de gran tamaño. Son perros muy apegados a sus dueños y se mantienen alerta las 24 horas.

Dóberman Pinscher

Uno de los perros de protección más rápidos y valientes. Raza que hemos visto mil veces en películas como perros guardianes, gracias a su físico imponente y elegante. Estilizado, atlético y con una velocidad que se acerca a la de los galgos. Tienen un carácter determinado, fiel y con un oído muy fino para detectar intrusos.

Bullmastiff

Caracterizados por su gran instinto guardián. Prefieren derribar al intruso antes que morder. Físicamente, son masivos, pesados y tienen una fuerza física imponente. Tienen un carácter dócil y son muy cariñosos con su círculo cercano, pero se vuelven implacables ante amenazas.

Fila brasileño

Desde su nacimiento cuentan con un instinto de defensa extremo y desconfiado con los extraños. Cuentan con un físico grande e imponente y tienen un andar felino muy característico para ser un perro. Siempre está activo y es ideal para vigilar grandes propiedades.

Pastor belga malinois

Este tipo de pastor es muy enérgico, tiene buenos reflejos y es fácil de adiestrar, como los pastores alemanes. Muy parecidos al pastor alemán estéticamente, siendo atléticos, ligeros y muy resistentes. También es ideal para vigilar grandes propiedades.

Bóxer

Son ideales como protector familiar, especialmente con los niños. Físicamente muy imponentes, siendo musculosos con una gran mandíbula. Juguetón con los suyos, pero valiente ante el peligro.