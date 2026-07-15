La ciencia ha llegado a la conclusión de que las personas que acarician perros por la calle bajan su presión arterial, reducen tensiones y bajan su ritmo cardíaco de forma inmediata

Acariciar perros por la calle tiene beneficios para el corazón. Expertos en la materia han llegado a la conclusión de que las personas que realizan este noble acto por la calle bajan su presión arterial, reducen las tensiones y bajan el ritmo cardiaco de forma inmediata. Así que, importante, científicos y psicólogos han demostrado en sus investigaciones que esta práctica es muy recomendable para el día a día… siempre que no suponga un peligro.

Quien tiene un perro tiene un tesoro y ahora se ha demostrado que acariciarlos aporta beneficios para el corazón. Claro está, pasar la mano por el lomo a las mascotas siempre les gusta y aumenta la relación de empatía entre las partes, pero ahora la ciencia también ha demostrado que tiene efectos positivos para el emisor del mensaje. Porque además de la satisfacción y el placer de acariciar a un ser querido, este acto aporta beneficios al corazón.

Un grupo de expertos en psicología ha demostrado en varios estudios que interactuar con estos animales por la calle tiene efectos positivos en el cuerpo y la mente. Estas caricias, apuntan los investigadores, ayudan al equilibrio emocional de las personas que las realizan y, lo más importante: los estudios han demostrado que baja su presión arterial, reduce tensiones y baja su ritmo cardíaco de forma inmediata.

Qué aporta acariciar perros por la calle

A esta conclusión llegó la investigadora de la Universidad Washington State (WSU), Patricia Pendry, que publicó en 2019 un estudio en la revista AERA Open que demostró que acariciar a una mascota ayudaba a bajar el estrés de las personas. A esta conclusión llegó después de estudiar la conducta de 249 estudiantes universitarios a los que dividió en varios grupos, siendo uno de ellos el único al que se le permitió interactuar con perros durante 10 minutos. El resultado fue que estos alumnos mostraron un nivel mucho más bajo de cortisol, que es la hormona que mide el estrés.

Además, esta experta en la materia también publicó en sus estudios que, además del cortisol, se disparó la producción de oxitocina, por lo que acto seguido se redujo la presión arterial, ralentizó el ritmo cardíaco y se generó una sensación biológica de seguridad. Es decir, acariciar a estos animales tuvo un efecto positivo en el corazón de estos alumnos, que certificaron una relajación generalizada del sistema nervioso.

Más beneficios de acariciar a un perro

El blog Kiwoko, especializado en el mundo animal, también recoge los resultados de estos estudios y también señala otros beneficios que puede aportar acariciar a un perro. Por ejemplo, en esta página web señalan que puede ser un arma importante contra la depresión, ya que esta conexión emocional es profunda y reconfortante. Esto hace que personas con problemas anímicos puedan estar más animadas y motivadas después de acariciar a un perro.

Según informa este medio, este acto también puede tener efectos positivos para la salud del emisor, ya que el contacto frecuente con el animal puede aumentar la resistencia a ciertas enfermedades, por lo que hará más fuerte el sistema inmunológico. A esto hay que sumar la rebaja de la tensión arterial que sufrirán las personas que realizan este acto al menos una vez al día. Así que, además de fortalecer el vínculo emocional con el animal, acariciar a un perro al menos una vez al día debe ser un must en la vida de todo dueño. Por salud mental y física.