Los educadores caninos coinciden: si tu perro mueve la cola no es porque esté feliz, puede estar frustrado o tener miedo

Si tu perro mueve la cola suele ser una señal inequívoca de felicidad. Sin embargo, este gesto encierra otro lenguaje que es todo lo contrario a lo que pensamos. La posición, la velocidad y la intensidad del movimiento ofrecen información sobre su estado emocional y sus intenciones. Es importante comprender estas señales porque ayuda a fortalecer la relación entre el animal y su familia, además de prevenir situaciones de estrés o conflicto. A su vez, aprender a interpretar el lenguaje corporal canino permite conocer mejor sus necesidades, responder de forma adecuada a sus emociones y favorecer una convivencia basada en el respeto y la confianza mutua.

Aunque muchas personas asocian automáticamente el movimiento de la cola con la alegría, los expertos coinciden en que no existe una única interpretación. La Escuela Canina NADOG explica en el videopodcast Aquí se escucha que un perro puede mover la cola cuando está feliz, pero también si siente miedo, ansiedad, frustración o incertidumbre. Por eso, observar únicamente este gesto puede llevar a conclusiones equivocadas. La cola forma parte de un conjunto de señales corporales que incluyen la posición de las orejas, la expresión facial, la postura del cuerpo y la dirección de la mirada. Analizar todas ellas en conjunto permite entender con mayor precisión qué intenta comunicar el animal en cada momento y actuar de manera más adecuada ante su comportamiento.

Si tu perro mueve la cola no siempre es por felicidad

Los perros usan el lenguaje corporal para expresar emociones. Según Tu Centro Canino, la cola constituye uno de los elementos más importantes de este sistema de comunicación, ya que transmite información tanto a otros perros como a las personas.

«La visión de los perros está especialmente preparada para detectar movimientos. Por ello, el balanceo de la cola resulta muy visible incluso a cierta distancia», mencionan los expertos.

Además, la evolución ha favorecido que muchas razas desarrollen colas con diferentes formas, tamaños, colores o abundante pelo, características que hacen más evidentes sus movimientos y facilitan la comunicación.

No obstante, interpretar correctamente estos gestos requiere fijarse en varios aspectos al mismo tiempo, especialmente en la posición que adopta la cola y en la velocidad con la que se mueve.

¿Qué indica la posición de la cola de tu perro?

La posición de la cola ofrece numerosas pistas sobre el estado emocional del perro.

Elevada

Cuando la mantiene elevada y las orejas permanecen erguidas, normalmente está alerta porque ha detectado un sonido, un olor o cualquier estímulo que ha despertado su interés.

La deja de mover

Si deja de mover la cola de forma repentina y permanece completamente inmóvil, puede estar intentando evitar un conflicto sin recurrir a la agresividad. Este comportamiento suele aparecer cuando un perro no desea interactuar con una persona desconocida.

Cola muy alta

Una cola muy alta, incluso arqueada sobre la espalda, puede indicar una actitud dominante o agresiva. En estos casos conviene observar el resto del lenguaje corporal antes de acercarse.

Cola baja

En cambio, una cola baja refleja sumisión. Si además permanece escondida entre las patas traseras, probablemente el perro siente miedo o percibe una amenaza.

Recta

Cuando la cola se mantiene recta en posición horizontal, suele indicar curiosidad y atención hacia aquello que está observando.

Posición relajada

Finalmente, una posición relajada acompañada de un movimiento suave suele corresponder a un estado de bienestar.

¿Qué comunica la velocidad de la cola de un perro?

No solo importa dónde está situada la cola, sino también cómo se mueve. Un movimiento muy rápido suele reflejar una elevada excitación emocional. Y esto puede estar relacionado con la alegría, pero también con el nerviosismo o incluso con una situación potencialmente conflictiva.

Por el contrario, un movimiento lento puede indicar inseguridad o dudas, especialmente cuando el perro conoce a una persona o a otro animal por primera vez. Los perros especialmente sociables acostumbran a mover la cola con amplitud, llegando incluso a balancear toda la parte trasera del cuerpo durante el saludo.

Sin embargo, los especialistas advierten de que un movimiento muy rápido con la cola completamente erguida puede representar una amenaza. Por ello, nunca debe asumirse que un perro que mueve la cola es necesariamente amistoso.

¿Cómo interpretar este comportamiento en distintas situaciones?

El contexto resulta imprescindible para comprender el significado del movimiento de la cola. Expertos del Hospital Veterinario Carey avanzan que cuando un perro conoce a una persona nueva, una cola relajada y un cuerpo distendido suelen indicar confianza y predisposición al contacto. Si, por el contrario, mantiene una postura baja y mueve la cola lentamente, es posible que aún no se sienta seguro.

Durante los encuentros con otros perros, la cola también desempeña un papel fundamental. Un movimiento relajado y a media altura suele formar parte de un saludo amistoso, mientras que cuando está rígida y elevada puede expresar dominancia.