La UE confirma la norma para los dueños de perros a partir de 2028 en España: será obligatorio que lleven el microchip

A partir de 2028, la Unión Europea (UE) pondrá en marcha una nueva normativa que afectará a todos los perros y gatos. Esta legislación pretende unificar las normas sobre la cría, la venta, el cuidado, la importación y la exportación de estos animales, con el objetivo de proteger su bienestar, combatir el comercio ilegal y reconocerlos como parte de la familia. Entre las medidas más importantes destaca la obligación de identificar a todos los perros y gatos mediante un microchip y registrarlos en bases de datos nacionales conectadas entre sí.

Los animales que lleguen desde países no pertenecientes a la Unión Europea también deberán estar identificados con un microchip antes de su entrada en el territorio comunitario; además, será obligatorio registrarlos en una base de datos nacional. Para agilizar este procedimiento, se creará una plataforma europea online que permitirá realizar el prerregistro de las mascotas, mejorando su control y reduciendo el riesgo de comercio ilegal o de pérdida de su trazabilidad.

Microchip obligatorio para perros en 2028

Anteriormente, las disposiciones que ahora reúne el nuevo reglamento estaban distribuidas en diferentes normas, entre ellas el Reglamento (UE) 576/2013, el Reglamento Delegado 2018/772, relativo a Echinococcus, y el Reglamento Delegado 2021/1933, sobre aves. Con la nueva normativa, todas estas medidas pasan a integrarse en un único texto legal, lo que facilita su consulta, interpretación y aplicación.

Se prevé que la normativa comience a aplicarse en 2028, una vez finalicen los procedimientos de aprobación por parte del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Criadores, vendedores y refugios dispondrán de un periodo de transición de alrededor de cuatro años para adaptarse a las nuevas obligaciones.

En el caso de los propietarios particulares, tendrán más tiempo para adaptarse; se calcula que los perros tendrán un plazo aproximado de 10 años y los gatos de hasta 15 años para cumplir con los nuevos requisitos.

Desde la perspectiva del bienestar animal, esta legislación supone un avance muy importante. La obligación de implantar un microchip y registrar a todos los perros y gatos permitirá garantizar su trazabilidad, dificultando el comercio ilegal y reduciendo las prácticas de cría irresponsables. Además, la normativa refuerza el compromiso de los propietarios con el cuidado y las condiciones adecuadas de sus animales.

Otro de los aspectos destacados es la promoción de la educación y la concienciación. Los Estados miembros deberán impulsar campañas informativas para explicar la importancia de la identificación mediante microchip, el registro oficial y el bienestar de las mascotas, fomentando una tenencia responsable.

Con esta regulación, las personas que deseen adoptar un perro o un gato como mascota deberán hacerlo a través de criadores autorizados o centros de adopción, quedando excluida la venta en tiendas de animales. Por su parte, las protectoras y refugios tendrán que cumplir mayores requisitos administrativos, asegurando que los animales estén identificados y registrados antes de ser entregados a sus nuevos dueños.

Los criadores profesionales también estarán sujetos a normas más exigentes relacionadas con el bienestar animal, las instalaciones y las prácticas de reproducción. Uno de los objetivos principales de la nueva legislación es frenar el comercio ilegal de animales de compañía, una actividad que genera cientos de millones de euros cada año. Según la Comisión Europea, alrededor de 46.000 perros son trasladados ilegalmente entre distintos países de la Unión Europea cada mes.

Requisitos ISO

Hasta ahora no era obligatorio que el microchip de identificación de las mascotas del territorio europeo (perros, gatos y hurones) incorporara el código del país donde había sido implantado. Sin embargo, los microchips colocados a partir del 1 de enero de 2028 deberán incluir este requisito técnico. Los animales identificados con anterioridad podrán seguir utilizando su microchip actual, sin necesidad de sustituirlo.

En aquellos casos en los que el microchip no sea compatible con los estándares ISO de frecuencia, como ocurre con algunos dispositivos antiguos o de sistemas no europeos, el propietario o la persona responsable deberá disponer de un lector adecuado y presentarlo cuando las autoridades lo soliciten.

Los tatuajes continuarán siendo un método de identificación válido únicamente si son perfectamente legibles y fueron realizados antes del 3 de julio de 2011. Los tatuajes efectuados después de esa fecha ya no serán aceptados como sistema único de identificación para viajar con el animal.

En España, la nueva normativa tendrá un impacto reducido para la mayoría de los propietarios, aunque quienes todavía no hayan identificado a sus mascotas con microchip deberán hacerlo dentro de los plazos previstos. Se trata de un procedimiento rápido y sencillo, cuyo coste suele situarse entre 30 y 50 euros, incluyendo la inscripción en la base de datos correspondiente. Además de cumplir con la normativa, el microchip ofrece importantes beneficios, como facilitar la localización de animales perdidos o robados y agilizar los trámites necesarios para viajar con mascotas por la Unión Europea, siendo un requisito indispensable para obtener el pasaporte europeo de animales de compañía.