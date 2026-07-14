Los veterinarios coinciden: si tu perro hace uno de estos 3 gestos no es sólo porque te quiere con locura, en realidad es que confía al 100% en ti

Cuando un perro se siente plenamente cómodo y feliz junto a su dueño, suele demostrarlo a través de su comportamiento y su lenguaje corporal. Aunque nuestros compañeros de cuatro patas no puedan comunicarse con palabras, encuentran otras maneras de transmitir afecto, confianza y fidelidad, haciendo que la relación sea especial sin necesidad de compartir el mismo idioma. Al igual que ocurre con las personas, cada perro tiene una personalidad propia y expresa sus emociones de manera distinta, pero existen ciertas señales que ayudan a interpretar cómo se siente.

Quienes tienen un perro por primera vez suelen necesitar un tiempo para comprender mejor su comportamiento, pero la convivencia, la paciencia y la observación permiten que ambos aprendan a conocerse cada día un poco más. Uno de los comportamientos que mejor refleja el cariño que un perro siente por su dueño es la manera en que lo recibe al llegar a casa; cuando está realmente contento de verle, no sólo mueve la cola, sino que expresa su entusiasmo con todo el cuerpo. Puede dar pequeños saltos, mover el cuerpo de un lado a otro o girar sobre sí mismo.

Así demuestra tu perro que confía en ti

En el día a día, cuando un perro se siente cómodo y feliz con su dueño, suele buscar el contacto físico de forma natural. Es habitual que se tumbe cerca o incluso encima mientras descansa en el sofá, disfrutando de su compañía. También puede seguirle por la casa, no porque tenga un problema de dependencia, sino porque estar a su lado le transmite tranquilidad y confianza. Además, cuando se apoya en sus piernas o acepta las caricias de manera relajada, sin mostrar tensión, está demostrando que se siente seguro y a gusto.

Un aspecto del que se habla con menos frecuencia, pero que resulta muy revelador, es la forma en que un perro mira a las personas con las que convive. Cuando mantiene una mirada relajada, parpadea lentamente o establece contacto visual sin tensión, suele estar mostrando confianza. En el lenguaje canino, una mirada fija puede interpretarse como un desafío, mientras que con quienes existe un vínculo afectivo esa mirada suele ser tranquila. En muchos casos, esta expresión va acompañada de un rostro relajado y la boca ligeramente entreabierta, lo que transmite una sensación de bienestar.

El juego es otra señal de que un perro se siente cómodo y seguro. Un animal que disfruta de su entorno acostumbra a buscar la interacción mediante distintas conductas, entre ellas la conocida «reverencia de juego», en la que inclina la parte delantera del cuerpo para invitar a jugar. Del mismo modo, cuando un perro se tumba boca arriba y deja el vientre al descubierto, no solo puede estar solicitando caricias, sino que también está exponiendo una de las zonas más vulnerables de su cuerpo, un comportamiento que suele reflejar un elevado grado de confianza.

¿El perro es feliz?

La cola en movimiento es una de las señales más conocidas para identificar el estado de ánimo de un perro. Cuando se encuentra feliz, suele mantenerla en una posición elevada y moverla de un lado a otro. La intensidad y la velocidad de ese movimiento pueden variar según la raza y la personalidad del animal, pero, en términos generales, una cola que se mueve con naturalidad suele ser un indicador de bienestar.

La sonrisa canina es una expresión que suele asociarse con el bienestar y la comodidad. Aunque los perros no sonríen como las personas, pueden mostrar una boca abierta y relajada, con los labios distendidos y sin signos de tensión o agresividad, una expresión que habitualmente indica un estado emocional positivo.

Las ganas de jugar constituyen una de las señales más claras de un buen estado de ánimo. Un perro que busca correr, saltar o interactuar mediante actividades lúdicas suele encontrarse activo, motivado y satisfecho con el entorno en el que vive.

El buen apetito también suele reflejar un adecuado estado de bienestar. Un perro que mantiene el interés por la comida y se alimenta con normalidad acostumbra a encontrarse sano y emocionalmente estable.

El contacto físico es otra muestra habitual de confianza y seguridad. Buscar caricias, permanecer cerca de las personas con las que convive o acurrucarse junto a ellas son conductas que evidencian un fuerte vínculo afectivo con su entorno.

Finalmente, PAT Educadora Canina concluye: «si tu perro tiene miedo, ayúdale a superarlo. Hay muchas cosas que podéis hacer juntos para hacerlo. Si, por el contrario, tu perro es muy sociable y no tiene problemas con ningún estímulo ayúdale a mantenerlo, sigue acompañándole para que juegue con otros perros o llévalo a pasear por lugares diferentes. Incluso refuerza su actitud ante situaciones inesperadas como, por ejemplo, en la explosión de un petardo». Asimismo, conviene recordar que «los perros son animales gregarios, es decir, viven en comunidad. De manera que para ellos no es natural estar solos, por ello deberemos dedicar tiempo a enseñarles que estar solos significa descanso y tranquilidad».