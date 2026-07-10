Los veterinarios expertos coinciden: esto es lo que siente tu perro cuando le sacas a pasear y por eso deberías hacerlo a menudo

Se han convertido en nuestros mejores amigos e incluso en un miembro más de la familia; por eso entenderlos y saber cuáles son sus necesidades es muy importante. Los perros son animales domésticos, pero tienen necesidades como las tenemos nosotros de tomar el aire y sentirse libres.

Cuando pasea, experimenta el mundo principalmente a través de sus sentidos y emociones. Sus vivencias se vuelven muy intensas. Para tu perro, el momento del paseo es su rato del día donde recibe muchos estímulos.

¿Qué siente tu perro cuando sale a la calle?

A nivel sensorial, los perros son capaces de recibir mucha información. Gracias a su gran olfato, que es hasta 100.000 veces más potente que el nuestro, pueden obtener grandes cantidades de datos. Al oler una farola, siente e interpreta quién pasó por ahí, su sexo, su salud y hace cuánto tiempo.

Son capaces de sentir el viento, la textura de la hierba bajo sus patas y captan frecuencias de sonido que los humanos no podemos oír.

A nivel mental, resolver la información de esos olores les produce una satisfacción mental al sentirse agotados por el proceso de análisis. Además, sienten que toman microdecisiones al elegir qué camino seguir o qué esquina explorar, lo que refuerza su confianza.

En la faceta emocional, su cerebro libera dopamina y endorfinas, las hormonas del bienestar. A través de la actividad física y al aire libre, reducen los niveles de cortisol, lo que hace que se libere el estrés que puedan cargar. Durante el paseo suelen caminar junto a ti porque sienten la seguridad de pertenecer a una manada que explora un territorio.

Beneficios que aporta el paseo a los perros

La necesidad de estos paseos reside en los puntos mencionados anteriormente, que es lo que sienten los perros durante el camino, que son elementos positivos. Hay que añadir que sus paseos controlan su peso, fortalecen las articulaciones y mejoran el tránsito intestinal.

Que los perros se cansen nos va a beneficiar, sobre todo con esos perros que «no se portan bien». Un perro cansado no muerde muebles, no ladra por ansiedad ni destruye objetos.