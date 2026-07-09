Los veterinarios expertos coinciden: dejar que los perros huelan todo durante el paseo es una forma controlada de mejorar su equilibrio emocional

Hay personas que piensan que sacar a pasear a sus perros sólo conlleva que realicen sus necesidades, pero cada vez más veterinarios y especialistas en comportamiento canino coinciden en lo importante que es dejar que los perros huelan durante los paseos. Muchos propietarios suelen priorizar la rapidez del recorrido, aunque los expertos dictan que el sentido del olfato es el más desarrollado en estos animales y una herramienta vital para su bienestar. Cuando un perro se detiene a oler árboles, plantas, postes o cualquier elemento, obtiene información valiosa sobre otros animales, personas y cambios en la zona. Por ello, funciona como exploración y beneficio mental que ayuda a su estabilidad emocional.

La clave: el olfato

El olfato se ha convertido en el sentido clave para la salud emocional de los perros. Los especialistas expresan que el cerebro canino procesa gran parte de la información a través del olfato. Por eso, limitar este acto puede generar frustración o impedir que el animal satisfaga una necesidad natural. El permitir momentos de exploración olfativa durante el paseo ayuda a reducir niveles de ansiedad, favorece la relajación y proporciona una estimulación cognitiva parecida a la que los humanos consiguen al descubrir nuevos lugares o experiencias. Además, esta actividad puede ser beneficiosa sobre todo para perros que viven en entornos urbanos, donde las oportunidades de exploración suelen ser menores que en espacios naturales.

Mejores paseos y menos estrés

Los expertos recomiendan encontrar un equilibrio entre el ejercicio físico y el tiempo dedicado a olfatear superficies. No consiste en que el perro se detenga de forma indefinida en cada punto, sino de ofrecerle momentos controlados para explorar el espacio a su ritmo y de forma tranquila. A su vez, esta práctica fortalece el vínculo entre el animal y su cuidador, ya que permite adaptar el paseo a las necesidades naturales del perro en lugar de convertirlo sólo en una actividad física.

Los beneficios

Una de las principales ventajas por las que es beneficioso dejar que los perros huelan es la reducción del estrés y la ansiedad. Además, la obtención de una mayor estimulación mental o la mejora del equilibrio emocional, son fundamentales al realizar esta actividad. El incremento de la confianza y la seguridad y la prevención del aburrimiento y la frustración son otros beneficios que se pueden obtener cuando un perro desarrolla el sentido del olfato en los paseos.

Una necesidad que no debe ignorarse

Los expertos resaltan que olfatear es una parte primordial en la vida de los perros y que al permitir esta conducta de forma controlada y supervisada contribuye a su bienestar general. Por eso, recomiendan incorporar momentos de exploración durante los paseos diarios para favorecer una mejor salud emocional y mayor calidad de vida.