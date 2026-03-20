Los expertos avisan a los dueños de los perros: «Están emocionalmente conectados con nosotros»
¿Tu perro te mira con ojos de pena cuando vas a salir por la puerta? Estás poniéndote los zapatos, recogiendo las llaves y, de repente, sientes cómo la mirada del animal se clava en ti. No se mueve, ni siquiera ladra; simplemente te observa. ¿A qué se debe este comportamiento? Los etólogos caninos explican que, durante el proceso de domesticación, los perros adoptaron la capacidad de «leer» el rostro de las personas y utilizar la mirada como «puente de conexión emocional».
Saben muy bien cómo observar la rutina de sus dueños, y conocen las señales de que están listos para salir. Por lo tanto, la mirada que dirigen en ese momento es una manera de procesar la información. En algunos casos, la mirada fija también puede estar relacionada con la ansiedad por separación si se acompaña de temblores y una postura corporal que denota un estado de alerta o tensión. Esto, por supuesto, no es un mal comportamiento , sino una señal de que el animal está experimentando mucho estrés en su vida diaria y que necesita una rutina más estable y una guía adecuada.
¿Por qué el perro hace esto cuando te vas de casa?
El perro es, desde un punto de vista evolutivo, un animal de manada. En su entorno natural, la partida de un miembro va acompañada de una situación de alerta. ¿Por qué se va? ¿Hay algún motivo de preocupación? ¿Volverá? Por lo tanto, es completamente lógico que, al salir de casa, se active un mecanismo de atención, ya que tú formas parte de su familia y quiere asegurarse de que todo está bajo control.
Pero, ¿cómo puedes saber lo que quiere decirte? El lenguaje corporal puede ser de gran ayuda. Si tu compañero de cuatro patas te mira fijamente, con el cuerpo en constante movimiento y un jadeo excesivo, probablemente esté estresado. Por otro lado, si te observa con una postura relajada, sentado o tumbado en uno de sus lugares favoritos, lo más probable es que, pocos minutos después de que te vayas, esté durmiendo plácidamente.
¿Deberías preocuparte si el perro te mira fijamente antes de salir de casa? Un perro que ha disfrutado de paseos de calidad, ha hecho suficiente ejercicio y no sufre de ansiedad ni estrés, probablemente no tiene ningún problema en quedarse solo en casa durante unas horas.
Ansiedad por separación
Con ejercicios sencillos y repetidos, como decirles "Ahora vengo" antes de salir y después saludarles con tranquilidad al volver, el perro empieza a entender que no pasa nada, que no se queda solo para siempre y que la separación es temporal. Al principio no lo entienden, y puede que fallen varias veces. Pero con paciencia, repetición y premios cuando muestran calma, poco a poco aprenden a quedarse tranquilos. No se trata de ignorarles ni de montar dramas. Se trata de acompañarles, marcar límites claros y reforzar la tranquilidad. Así, la despedida deja de ser un momento de ansiedad y el reencuentro puede ser feliz y controlado, incluso con perros muy nerviosos.
La ansiedad por separación se define como un «trastorno relacionado con el miedo y el pánico que aparece cuando el perro se queda solo o se separa de su figura de apego (que puede ser una persona concreta o el núcleo familiar). Acostumbrado a vivir en compañía, el animal puede experimentar ansiedad ante la separación cuando nos vamos de casa e incluso cuando nos ausentamos por unos minutos», tal y como explica AniCura.
En primer lugar, cabe señalar que este trastorno no es un simple capricho ni una llamada de atención, sino una respuesta emocional intensa. Los síntomas pueden variar de un animal a otro, pero hay varios que se repiten en casi todos los casos: aullidos, ladridos, lloriqueos, micción o defecación durante la ausencia del cuidador, salivación excesiva y nerviosismo. Asimismo, cuando un perro que sufre ansiedad por separación se queda solo, es habitual que adopte comportamientos destructivos, mordiendo claves o destrozando puertas y paredes. Es importante entender que el animal lo hace como consecuencia de su alterado estado de nervios y ansiedad.
¿Qué hacer ante esta situación? Lo primero es entender que esta situación no va a cambiar de un día para otro, así que es importante ser paciente y realizar un entrenamiento para que se acostumbre gradualmente a la ausencia de su dueño. Lo ideal es comenzar con salidas muy cortas, de apenas unos minutos. Por otro lado, cuando se queda solo, se le pueden dejar golosinas y juguetes para que esté entretenido. Finalmente, para reducir la ansiedad por separación, también es aconsejable aumentar el tiempo de paseo.Lo más importante es que el animal tenga totalmente cubiertas sus necesidades de paseo y socialización para que, cuando se quede solo, pueda estar tranquilo y relajado.