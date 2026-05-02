Los expertos en veterinaria advierten: el error que vuelve más agresivos a los perros sin que los dueños lo noten

La convivencia con un perro puede verse alterada por cambios de conducta repentinos o graduales que preocupan a las familias. Muchas veces, reacciones como gruñidos o una actitud defensiva no surgen de la nada, sino de hábitos de crianza erróneos.

Los veterinarios alertan sobre una práctica común que deteriora gravemente el equilibrio emocional del animal y compromete la seguridad en el hogar. ¿Quieres saber cuál es?

El fallo en la educación canina que aumenta la agresividad de los perros

Uno de los errores más comunes cometidos por los propietarios es retar constantemente al animal mediante gritos, castigos físicos o correcciones basadas en el miedo.

Este tipo de conductas genera un clima de ansiedad e inseguridad que rompe el vínculo de confianza entre el perro y las personas. Al recibir estímulos negativos de forma continua, el perro desarrolla una profunda desconfianza que aumenta significativamente la posibilidad de emitir respuestas agresivas como mecanismo de autodefensa.

Los especialistas en comportamiento animal subrayan que muchos perros no presentan «mal comportamiento» por un deseo de desafío o dominancia. Estas conductas suelen nacer del miedo, la frustración o, simplemente, de la falta de comprensión sobre lo que se espera de ellos.

Cuando la respuesta humana ante un error es la intimidación, el animal aprende a vivir en un estado de alerta constante, lo que altera su sistema nervioso y lo predispone a reaccionar de forma explosiva ante situaciones cotidianas.

Por qué los castigos físicos y los gritos empeoran la conducta de los perros

La etología canina explica que el castigo puede frenar una conducta en el momento preciso en que ocurre. Sin embargo, este método no enseña al perro cuál es la alternativa correcta ni resuelve el origen del problema.

El riesgo principal reside en que el animal asocia el dolor o el miedo con los estímulos presentes en ese instante. Como consecuencia, el perro empieza a reaccionar de forma defensiva ante situaciones totalmente normales, como el acercamiento de una mano, la llegada de visitas o el intento de manipular un objeto.

Este proceso de aprendizaje por miedo es el que explica por qué muchos perros terminan mostrando los dientes cuando se intenta acariciarlos en momentos de tensión. El animal ha interiorizado que el contacto humano puede preceder a una experiencia dolorosa o amenazante.

En lugar de fomentar la obediencia, el castigo físico siembra las bases de una convivencia basada en el conflicto.

Cómo identificar el estrés y aplicar el refuerzo positivo con tu mascota

Para evitar que la agresividad se consolide, es fundamental aprender a leer el lenguaje corporal del perro. Hay diversas señales de advertencia que suelen pasar desapercibidas antes de un ataque.

Entre ellas destacan las orejas hacia atrás, la cola rígida o baja, el jadeo excesivo sin esfuerzo físico previo y los bostezos frecuentes en situaciones de tensión. Si el perro muestra rigidez corporal cuando alguien se le acerca, está comunicando una incomodidad que no debe ignorarse.

La estrategia más eficaz para revertir estos problemas, según los expertos de Somos Maka, es el refuerzo positivo. Esta técnica consiste en premiar las conductas deseadas y establecer límites claros sin recurrir jamás a la violencia.

Crear rutinas previsibles y cubrir las necesidades fundamentales de paseo, juego y estimulación mental resulta imprescindible para un animal equilibrado.

Ante cambios de conducta bruscos, la recomendación profesional es acudir a un veterinario o etólogo. Un perro sano y equilibrado no necesita sentir miedo para obedecer. Simplemente necesita confianza y métodos respetuosos para aprender a convivir.