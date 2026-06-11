El Parlament pide a Aena poder supervisar la publicidad en los aeropuertos de Baleares tras el lío de la lona

El PP balear ha aprobado hoy en el Parlament su propuesta de solicitar al Gobierno de Pedro Sánchez un protocolo de supervisión de los contenidos de la publicidad de las instalaciones aeroportuarias gestionadas por Aena en Baleares, para evitar la aparición de anuncios como la lona recientemente retirada en el aeropuerto de Palma por la propia empresa anunciante, ante la petición del Govern de Marga Prohens por vincular Mallorca con el turismo de excesos.

De esta manera, la Comisión de Turismo del Parlament ha aprobado una Proposición No de Ley de los populares, que insta al Gobierno de España a «establecer, con la participación del Govern, un protocolo de supervisión de los contenidos publicitarios presentes en las infraestructuras aeroportuarias de las Islas, con el objetivo de garantizar el respeto a la imagen de Baleares».

La iniciativa fue presentada tras la polémica de la lona autorizada por Aena en el edificio del parking de Son Sant Joan, que empleaba el término «Malle», históricamente asociado al turismo de excesos, y que finalmente fue retirada por el propio anunciante.

Para el PP balear, «este episodio es la expresión más reciente de la desconexión entre el Gobierno de Pedro Sánchez y su gestor aeroportuario, Aena, y la realidad de Baleares».

La diputada popular Maria de Lluc Fornas ha subrayado que resulta «absolutamente incompatible» que las instituciones autonómicas del PP impulsen políticas de sostenibilidad y contención turística mientras el Gobierno del PSOE, a través de Aena y de la Secretaría de Estado de Turismo encabezada por la socialista mallorquina Rosario Sánchez, permite o promueve campañas que proyectan internacionalmente a Mallorca como un destino de excesos.

«Las instituciones, empresas y ciudadanos de las Islas llevan años trabajando para transformar nuestro modelo turístico, y no podemos tolerar que esos esfuerzos sean saboteados por Aena», ha apuntado.

«Las Islas Baleares merecen respeto, protección de su imagen y una política aeroportuaria a la altura de lo que nos jugamos. Pedro Sánchez y Rosario Sánchez tienen la responsabilidad de actuar y no pueden seguir mirando hacia otro lado», ha concluido.