Meloni avisa de que no se quedará «de brazos cruzados»: considera suspender Schengen con España ante el descontrol en Ceuta

El Gobierno italiano, liderado por Giorgia Meloni, está valorando la suspensión temporal del Acuerdo de Schengen de libre circulación con España como respuesta a la avalancha migratoria que vive la ciudad autónoma de Ceuta. Fuentes de Palazzo Chigi han confirmado que se está considerando esta medida ante la entrada masiva e irregular de miles de inmigrantes en los últimos días, principalmente a nado desde Marruecos, que ha desbordado los recursos de la ciudad y está causando preocupación por posibles movimientos hacia otros países europeos.

En concreto, Meloni ha asegurado esta noche en sus redes que «las imágenes que llegan desde Ceuta son impresionantes y demuestran, una vez más, que la inmigración clandestina fuera de control representa una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas».

Informa de que se ha reunido con el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, y que «Italia no se quedará de brazos cruzados. Estamos convocando a los organismos competentes, y al término de estas reuniones estamos preparados para intervenir también con instrumentos extraordinarios para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España».

Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 30, 2026

Concluye que ante la inmigración clandestina «no retrocederemos ni un milímetro: defender las fronteras, detener a los traficantes de seres humanos y garantizar repatriaciones efectivas seguirá siendo la línea de este Gobierno».

Hay socios comunitarios que ya han expresado su temor a la política migratoria de Sánchez. De hecho, ya en abril de este año, el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en el Parlamento Europeo —liderado por el partido Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni— envió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al comisario de Interior, alertando de que el «nulo rigor» fronterizo del Gobierno de Pedro Sánchez provocaría «un flujo constante e imparable de personas a través del continente».

En la misiva, el grupo conservador advirtió que la regularización masiva de inmigrantes en España, sin controles suficientes, se convertiría en “una desventaja permanente para todos los Estados miembros” y socavaría la credibilidad del control migratorio de la UE. Además, señalaron que, en pocos años, muchos de los regularizados podrían adquirir la ciudadanía española y, por tanto, europea, facilitando su libre circulación por el espacio Schengen.