Mariló Montero aclara los detalles de la boda de su hija en Ibiza: «La familia nos quedamos al margen»

Rocío Crusset, la hija de Mariló Montero y Carlos Herrera, se dio el «sí, quiero» con el financiero estadounidense Charlie Schein el pasado 30 de mayo en Nueva York. Fue una íntima ceremonia religiosa que tuvo lugar en la iglesia de San Ignacio de Loyola, enclave hasta el que se desplazaron tan solo 50 invitados. Han pasado tres meses desde entonces y ahora, los recién casados están dispuestos a festejar de nuevo su amor con todas aquellas personas que no pudieron estar en su primer enlace. Según lo publicado, celebrarán esta segunda boda en Ibiza el próximo 24 de julio y, aunque los novios no se han pronunciado públicamente al respecto, quien sí lo ha hecho ha sido Mariló Montero, la cual ha querido aclarar todas las habladurías que han surgido alrededor de esta nueva e inesperada celebración ante los micrófonos de Europa Press.

«Mi hija y Charlie ya están casados. Pero como la boda era tan reservada en Nueva York, pues ahora van a hacer una celebración con los amigos que no pudieron ir a la primera ceremonia en Estados Unidos», comenzaba a decir. Sobre las especulaciones que señalan que iban a darse de nuevo el «sí, quiero» en una ermita, la presentadora ha hecho hincapié en que eso no es así y que se centrarán únicamente en la celebración porque ya están casados.

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«Simplemente se van de fiesta las amistades. […] Esta vez la familia nos quedamos al margen porque nosotros ya lo hemos celebrado en tiempo y forma. Y ahora, pues los amigos, lo normal. Lo que no se pudo hacer allí, lo van a hacer aquí. […] Hay múltiples formas de casarse. La que ellos eligieron en un principio fue una boda muy reservada, pero luego, claro, quieren compartir con sus amistades y con la gente que no pudo ir, pues esa fiesta. Y es lo que van a hacer», explicaba.

Sobre por qué han escogido Ibiza, Mariló Montero ha señalado que es un lugar que les gusta mucho a los dos y donde tienen claro que se lo van a pasar muy bien. «Es una isla preciosa, muy divertida, muy bonita, con muchas oportunidades… Podrían haber escogido cualquier otro punto de España, pero bueno, han elegido ese. […] Suelen veranear allí algunos días todos los años, y supongo que será también por eso», señalaba.

En cuanto a si le gusta el hombre que ha elegido su hija como marido, Mariló ha dejado más que claro que está encantada. «Es fascinante. Es un hombre muy maduro. Están hiperenamorados y yo les veo que están muy felices. Aunque se me hace raro llamarle «tu marido», porque es muy reciente y todavía la veo como mi niña. Pero es muy bonito», confesaba. Además, sincerándose como nunca antes lo había hecho, aseguraba que ambos tenían muchas ganas de convertirse en padres y ampliar la familia. «Rocío está enamorada de su sobrino Marcos. Y no creo que tarden mucho en crear su propia familia», concluía.