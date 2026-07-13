La emoción de Carlos Herrera que nadie había visto: las fotos inéditas de la boda de Rocío Crusset

Aunque la boda de Rocío Crusset y Charlie Schein se celebró el pasado 30 de mayo en Nueva York en un ambiente de absoluta discreción, la modelo continúa compartiendo pequeños recuerdos de una jornada que marcó un antes y un después en su vida. En esta ocasión ha querido abrir el álbum más íntimo del enlace con dos fotografías inéditas que muestran uno de los momentos más especiales de toda la ceremonia: su entrada en la iglesia del brazo de su padre, Carlos Herrera, quien ejerció como padrino y no pudo ocultar la emoción al acompañar a su hija hasta el altar.

Las instantáneas, publicadas por la propia Rocío Crusset en sus redes sociales, reflejan la estrecha relación que mantiene con Carlos Herrera. Más allá del vestido o del escenario elegido para la ceremonia, las imágenes captan un instante cargado de significado familiar. Padre e hija aparecen caminando juntos hacia el altar, compartiendo miradas, sonrisas y una complicidad que se convirtió en una de las escenas más emotivas de la boda.

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En una de las fotografías, editada en blanco y negro, Carlos Herrera dirige una mirada llena de orgullo hacia su hija mientras ambos recorren el pasillo central de la iglesia. Rocío Crusset, visiblemente tranquila, responde con una sonrisa que transmite la ilusión del momento. La imagen resume el papel protagonista que tuvo el periodista durante una ceremonia en la que la emoción fue ganando terreno conforme avanzaban los minutos. Por su parte, la segunda fotografía inmortaliza otro instante especialmente simbólico. Ya frente al altar, la novia se inclina para besar cariñosamente a su padre en la mejilla antes de continuar con la ceremonia. Carlos Herrera aparece sonriente y claramente conmovido mientras mira a la cámara, dejando una imagen que rápidamente ha despertado la atención de quienes siguen de cerca la actualidad social.

Junto a esa fotografía, Rocío Crusset quiso dedicar unas sencillas palabras a quien la acompañó en uno de los días más importantes de su vida. Un escueto pero significativo «Te quiero, papá» bastó para convertir la publicación en un homenaje al periodista y poner de manifiesto el fuerte vínculo familiar que mantienen desde hace años.

El estilismo elegido por la novia también ha llamado la atención por su carácter completamente personal. Lejos de apostar por una firma de alta costura o un diseño exclusivo de una gran casa de moda, Rocío Crusset decidió implicarse directamente en la creación de su vestido de novia. Ella misma participó en el diseño de una pieza de inspiración romántica confeccionada en encaje, con escote en pico, mangas al codo y una silueta clásica que apostaba por la sencillez y la elegancia.

El vestido de novia fue confeccionado por una amiga modista de la modelo, un detalle que aportó un componente todavía más sentimental al conjunto. Completó el look con un largo velo sujeto sobre un recogido bajo adornado con pequeñas flores blancas y un delicado ramo formado por flores en tonos blancos, manteniendo una estética natural y muy alejada de las grandes producciones habituales en las bodas de famosos.

La pareja eligió Nueva York para celebrar su matrimonio por ser la ciudad donde ambos residen actualmente. Allí quisieron organizar una ceremonia íntima, rodeados únicamente por su círculo más cercano y lejos de la exposición mediática que suele acompañar este tipo de acontecimientos. Tanto Rocío Crusset como Charlie Schein optaron por mantener el enlace en la más estricta privacidad, permitiendo que solo trascendieran algunos detalles semanas después de darse el «sí, quiero».

Sin embargo, la celebración todavía no ha terminado. Después de este primer enlace celebrado en Estados Unidos, los recién casados volverán a reunir a familiares y amigos dentro de unos días para una segunda boda en Ibiza. El lugar elegido será Ibiza, una isla muy especial para ambos y donde está previsto que celebren una gran fiesta el próximo 24 de julio. Esta segunda boda en Ibiza permitirá que muchos familiares y amigos que no pudieron desplazarse hasta Nueva York compartan con la pareja este momento tan importante. Todo apunta a que será una celebración muy diferente a la primera, con un ambiente más relajado y un mayor número de invitados, aunque la pareja sigue apostando por mantener los detalles bajo la máxima discreción.

Mientras llega esa nueva celebración, las fotografías compartidas por Rocío Crusset han servido para descubrir el lado más familiar de un día que hasta ahora apenas había trascendido. Entre todas las imágenes del enlace, las protagonizadas por Carlos Herrera han terminado convirtiéndose en las más comentadas. No solo muestran la emoción de un padre acompañando a su hija al altar, sino también la complicidad que ambos han construido durante años y que quedó reflejada en uno de los momentos más especiales de una boda que todavía tendrá un segundo capítulo en Ibiza.