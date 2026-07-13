Juan Carlos I va a por otro título: el gran reto que le espera en Suiza a bordo del Bribón

El Rey Juan Carlos I afronta esta semana uno de los compromisos deportivos más importantes de su calendario anual. El padre de Felipe VI viajará hasta Ginebra para participar en el Campeonato de Europa de la clase 6 Metros, una de las competiciones más prestigiosas de la vela clásica, que se celebrará entre el 19 y el 24 de julio en las aguas del lago Lemán. La edición de este año, organizada por la Société Nautique de Genève, pasará a la historia por reunir una participación récord con 52 embarcaciones procedentes de una decena de países, entre ellos España, Suiza, Reino Unido, Finlandia, Alemania, Italia, Noruega, Grecia y Estados Unidos. Un escenario de máxima exigencia en el que el Rey emérito volverá a ponerse al timón del Bribón, el barco con el que ha logrado algunos de sus mayores éxitos deportivos en los últimos años.

La embarcación española llega a la cita continental convertida en una de las grandes favoritas de la categoría Classic después de proclamarse campeona del mundo en 2025 durante la competición celebrada en Nueva York. Don Juan Carlos volverá a compartir cubierta con el equipo que le ha acompañado en sus últimas victorias, encabezado por Pedro Campos, armador del Bribón y uno de sus hombres de máxima confianza, además de regatistas de reconocido prestigio internacional como Jane Abascal, Alejandro Abascal, Ross Macdonald o Roi Álvarez. Antes del inicio oficial del Europeo, el equipo aprovechará el Campeonato de Suiza, previsto entre el 15 y el 17 de julio, como banco de pruebas para ajustar la embarcación y llegar en las mejores condiciones posibles a una competición que promete ser una de las más igualadas de los últimos años.

Desde que fijó su residencia en Abu Dabi, la vela se ha convertido en uno de los principales vínculos del Rey Juan Carlos I con Europa y en la actividad que marca buena parte de su agenda. A pesar de los problemas de movilidad que arrastra desde hace años y de las diferentes intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido, continúa encontrando en el mar una de sus grandes pasiones y una forma de mantenerse activo. Además del componente deportivo, las regatas le permiten reencontrarse con amigos, compañeros de tripulación y personas de su círculo más cercano, en un ambiente mucho más relajado que el de sus visitas a España. Tal y como ha adelantado Vanitatis, el campeonato de Ginebra supondrá también una nueva estancia del emérito en una ciudad que se ha convertido en uno de sus principales puntos de referencia en Europa.

La cita de Ginebra también tendrá un marcado componente personal. La ciudad suiza ha sido durante años uno de los lugares donde el padre de Felipe VI ha pasado largas temporadas y donde, hasta hace apenas unos meses, era habitual que coincidiera con la infanta Cristina, que residía allí junto a parte de su familia. Tras el traslado de la hermana del Rey a otro destino, no se espera su presencia durante el campeonato, aunque quien sí podría desplazarse para apoyar a don Juan Carlos es la infanta Elena, una gran aficionada a la vela que ya acompañó al Bribón en la conquista del Mundial de Nueva York. En un verano especialmente sensible para la familia, marcado también por el primer periodo estival de la Reina Sofía sin su hermana Irene de Grecia, estos encuentros adquieren un significado especial.

Con una flota de récord y algunos de los mejores especialistas del mundo luchando por el título europeo, Juan Carlos I vuelve a afrontar un desafío que trasciende lo meramente deportivo. A sus 88 años mantiene intacta su pasión por la navegación y sigue compitiendo al máximo nivel en una disciplina que ha formado parte de su vida desde la juventud. El objetivo será repetir el éxito conseguido el pasado año y volver a situar al Bribón entre los mejores de Europa, demostrando que, pese al paso del tiempo y a la distancia que le separa de España, el mar continúa siendo el lugar donde el Rey emérito se siente más cómodo.