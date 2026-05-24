El mapa VIP de El Rocío: Carlos Herrera e Isabel Pantoja, vecinos y María del Monte bien ‘acompañada’

El Rocío es uno de esos lugares que en España todo el mundo cree conocer. Para algunos es fe, para otros tradición y para muchos una fiesta interminable entre sevillanas, polvo, caballos y rebujito. Pero detrás de esa imagen popular existe otro Rocío mucho más cerrado y desconocido, un universo paralelo que durante unos días convierte esta pequeña aldea de Huelva en uno de los grandes puntos de encuentro de las élites andaluzas y españolas. Empresarios, familias históricas, toreros, influencers, futbolistas y rostros conocidos de la televisión se mezclan aquí en un escenario donde las casas más codiciadas, las comidas privadas y ciertas reuniones funcionan casi como símbolos de estatus. Porque en El Rocío también existe un mapa social perfectamente definido: hay calles más exclusivas que otras, casas que llevan generaciones perteneciendo a las mismas familias, hermandades con más peso social y fiestas privadas a las que no todo el mundo consigue entrar.

Sin embargo, el lujo en El Rocío funciona de una manera distinta al resto de sitios. Aquí no siempre se enseña de forma evidente. A veces está en un caballo perfectamente preparado, en una carreta histórica, en quien te invita a comer o simplemente en formar parte del círculo adecuado. Y precisamente por eso en COOL hemos querido recorrer las calles de El Rocío para descubrir cómo funciona realmente este lado más privado y exclusivo de la romería más famosa de España. ¿Dónde están las casas más cotizadas? ¿Qué zonas concentran a los famosos? ¿Quién organiza las reuniones más inaccesibles? ¿Y quién domina realmente el llamado Rocío VIP? Bienvenidos al mapa más exclusivo —y probablemente menos conocido— de una de las tradiciones más fascinantes de nuestro país.

Isabel Pantoja y Carlos Herrera, vecinos

Isabel Pantoja y Carlos Herrera son vecinos en El Rocío. Y es que ambos tienen una casa cercana a la Hermandad de Madrid, concretamente en una de las zonas de comercio más turísticas de la aldea almonteña. Sin embargo, el periodista ha relatado en varias ocasiones que no la ha visto nunca. «Me imagino que entra de forma disimulada y se queda siempre dentro de casa y recibe a sus amigos. Pero, yo verla, no la he visto nunca en mi vida y llevo en El Rocío desde 1978», comentó el año pasado a los micrófonos de Europa Press.

‘Acompáñame’, el lema de María del Monte

María del Monte es otra de las celebridades que no suele perderse esta mítica romería. Tanto es así, que tiene una vivienda en el paseo que lleva hacia la ermita y la Plaza Doñana. Allí ha sido fotografiada en multitud de ocasiones por la prensa, así como también ha sido vista por los vecinos de la zona. En las fotografías que han trascendido de la casa puede verse cómo la cantante tiene unas letras al lado de su puerta en las que se lee ‘Acompáñame’. Un lema que deja más que claro que, para ella, El Rocío es sinónimo de disfrutar rodeada de los suyos.

Vicky Martín Berrocal, lejos del bullicio

Vicky Martín Berrocal es nacida en Huelva y siempre lleva su tierra por bandera. Es por ello por lo que, como no podía ser de otra manera, es otra de las VIP que tiene una casa en El Rocío. Aunque en su caso, es un lugar al que no solo acude cuando transcurre la romería, sino también cuando necesita desconectar. La vivienda está ubicada en una zona más alejada del bullicio, pero en un perfecto enclave para sentir desde cerca a la Virgen del Rocío. De hecho, su calle es una de las principales para la entrada de las hermandades.

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El refugio de Manuel Lombo

La Veragua es el nombre que recibe la casa en la que Manuel Lombo disfruta de El Rocío año tras año. Se ubica muy cerca del corazón de la aldea y de calles históricas como Sanlúcar y se ha convertido en uno de los escenarios más conocidos de la romería. De hecho, son muchos los que consideran que el cantante es uno de los VIP que mejores fiestas organiza en esta semana tan especial.