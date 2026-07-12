El corte de pelo boho que más favorece a las mujeres a partir de los 50: fresquito y moderno para este verano 2026

Cuidar el cabello va mucho más allá de utilizar productos adecuados o mantener una rutina de hidratación. Elegir un corte que favorezca las facciones y se adapte al tipo de cabello también influye en la apariencia y la salud capilar. Cada temporada surgen nuevas tendencias que inspiran a quienes buscan renovar su imagen, y muchas de ellas nacen gracias a celebrities que convierten un estilo en un referente de moda. Uno de los ejemplos más recientes es el corte de pelo boho que está en boga de todo el mundo.

Es un look elegante y versátil que ha despertado el interés de quienes desean un cambio sofisticado. El corte campana ganó popularidad después de que Amal Clooney, reconocida abogada y mujer del actor George Clooney, comenzara a lucir este peinado en diferentes eventos públicos. Su cabello, caracterizado por un acabado pulido, abundante movimiento y puntas con volumen, rápidamente llamó la atención de estilistas y amantes de la belleza.

El corte de pelo boho que está de moda

Demetris, estilista de Amal Clooney, asegura que es un peinado atemporal, elegante y a la vez atrevido. Gracias a su versatilidad, este corte puede adaptarse a diferentes largos y tipos de cabello, aportando una imagen elegante sin perder naturalidad.

Además, favorece especialmente a quienes buscan un peinado con cuerpo y dinamismo, convirtiéndose en una de las tendencias más comentadas dentro del mundo de la peluquería.

¿Cómo es el corte campana?

El corte campana es un estilo de cabello caracterizado por mantener una base recta o ligeramente redondeada mientras las puntas adquieren una forma curva hacia el interior o el exterior, creando un efecto similar al de una campana.

Generalmente se acompaña de capas largas y un peinado con volumen que aporta movimiento y un acabado elegante.

Este corte de pelo boho puede realizarse en cabellos de longitud media o larga y suele complementarse con un secado realizado con cepillo redondo o herramientas de calor que ayudan a definir la característica curvatura de las puntas.

Su apariencia sofisticada y atemporal ha hecho que muchas personas lo elijan para renovar su imagen sin realizar cambios demasiado drásticos.

Las características del corte campana

Puntas con efecto curvo

La principal característica del corte campana son sus puntas redondeadas, que crean un movimiento suave y aportan una silueta elegante al cabello. Este detalle distingue al estilo de otros cortes rectos o completamente en capas.

Mucho volumen: corte de pelo boho

El peinado busca que el cabello luzca abundante, especialmente desde la mitad hasta las puntas. Esto genera una apariencia más saludable y llena de movimiento.

Capas largas y discretas

Aunque puede incluir capas, éstas suelen ser largas y poco marcadas para conservar el peso del cabello y permitir que las puntas formen el característico efecto campana.

Movimiento natural

El corte está diseñado para que el cabello se vea ligero y dinámico, incluso cuando se lleva completamente suelto.

Favorece diferentes tipos de rostro

Gracias a su forma equilibrada, puede adaptarse a rostros ovalados, alargados, cuadrados o redondos mediante pequeños ajustes en el largo o el volumen.

Aporta una imagen sofisticada

Es un corte de pelo boho elegante que puede utilizarse tanto para el día a día como para eventos formales, ya que combina fácilmente con distintos estilos de peinado.

Funciona mejor en cabellos medios y largos

Aunque puede adaptarse a otras longitudes, el efecto campana se aprecia mejor cuando el cabello tiene suficiente largo para formar la curva característica en las puntas.

Paso a paso: cómo lograr el corte campana

Define el largo

Antes de comenzar, el estilista determina el largo ideal según la forma del rostro, la textura del cabello y el resultado deseado.

Realiza una base uniforme

Se corta el cabello manteniendo una línea recta o ligeramente redondeada que servirá como estructura principal del peinado.

Incorpora capas largas

Se añaden capas suaves para aportar movimiento sin eliminar demasiado volumen en la parte inferior del cabello.

Da forma a las puntas

Las puntas se trabajan cuidadosamente para que puedan curvarse hacia adentro o hacia afuera durante el peinado, creando el efecto campana.

Seca con cepillo redondo

Durante el secado, se utiliza un cepillo redondo para moldear las puntas y aportar volumen desde la raíz.

Fija el peinado

Finalmente, puede aplicarse un sérum o un spray ligero que ayude a controlar el frizz y mantener el movimiento del cabello durante más tiempo.

Consejos para mantener el corte de pelo boho de moda

Programa un retoque del corte cada seis u ocho semanas para conservar la forma de las puntas.