Marta Gómez Montero abandona ‘Malas Lenguas’ entre lágrimas: «No me vais a humillar más, prefiero comer mierda»

Malas Lenguas Noche, presentado por Jesús Cintora en La 2, vivió este sábado un momento muy desagradable cuando la colaboradora Marta Gómez Montero abandonó el plató entre lágrimas después de que el presentador le retirara la palabra en varias ocasiones y no le dejara responder a sus compañeros

Tras ser preguntada por Jesús Cintora respecto a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo laboral, y después de ser interrumpida en varias ocasiones a lo largo del programa se mostró muy tajante: «No voy a contestar, Jesús, lo siento. No me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada. He aguantado mucho tiempo por pagar las facturas y por mis hijos, pero ya no aguanto más. Prefiero comer mierda». Ésta última cita, en referencia a El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez.

Tras estas declaraciones, la colaboradora abandonó el plató llorando, ante la sorpresa de sus compañeros y el propio presentador, que tras unos segundos en blanco, dijo «ha decidido irse, ella sabrá».

El vídeo del momento se ha hecho muy viral en redes sociales, donde cientos de usuarios critican el trato vejatorio de la televisión pública hacia una colaboradora. Alguno de ellos, incluso, ha hecho una recopilación de vídeos de Jesús Cintora tratándola con desdén. En una ocasión, cuando la colaboradora intentaba hablar sobre Víctor de Aldama, el retiró la palabra al grito de «¡No me liéis, bulos no!».