La inspiradora reflexión de Juana de Arco que sigue emocionando seis siglos después: «Es mejor estar sola con Dios. Su amistad no me fallará, ni su consejo ni su amor»

Juana de Arco es una de las figuras más importantes de la historia de Francia y una de las mujeres más influyentes de todos los tiempos. Su valentía en plena Guerra de los Cien Años y su firme convicción en defender aquello en lo que creía la convirtieron en un símbolo universal de coraje. Entre las frases que se le atribuyen y que mejor reflejan su pensamiento, destaca una especialmente conmovedora. «Es mejor estar sola con Dios. Su amistad no me fallará, ni su consejo, ni su amor». Una reflexión que, más de seis siglos después, continúa transmitiendo un poderoso mensaje de esperanza y fortaleza.

Una mujer que desafió a toda una época

Nacida hacia 1412 en Domrémy, un pequeño pueblo del noreste de Francia, Juana de Arco afirmó desde muy joven recibir mensajes divinos que la impulsaban a ayudar al delfín Carlos a recuperar el trono francés. A pesar de su origen humilde y de no contar con la formación militar, consiguió liderar tropas francesas en un momento decisivo de la Guerra de los Cien Años, logrando la histórica liberación de Orleans en 1429.

Su liderazgo permitió reforzar la moral del ejército francés y facilitó la coronación de Carlos VII en la catedral de Reims. Aquellas victorias marcaron un punto de inflexión en el conflicto con Inglaterra y consolidaron a Juana como uno de los grandes símbolos de la identidad nacional francesa.

Una enseñanza basada en la fe

«Es mejor estar sola con Dios. Su amistad no me fallará, ni su consejo, ni su amor». Esta frase resume la profunda espiritualidad que acompañó a Juana durante toda su vida. Para ella, la verdadera fortaleza no dependía del poder, de la riqueza o del reconocimiento de los demás, sino de la confianza en sus convicciones y en la fe que guiaba cada una de sus decisiones.

Este mensaje sigue teniendo una enorme actualidad. En un mundo donde muchas personas buscaban constantemente la aprobación ajena, las palabras de Juana invitan a actuar con autenticidad, mantenerse fiel a los propios principios y encontrar seguridad en aquellos que cada persona considera esenciales para su vida.

En 1430 fue capturada por las tropas borgoñonas y entregada a los ingleses. Tras un largo juicio por herejía, fue condenada a morir en la hoguera el 30 de mayo de 1431, cuando apenas tenía 19 años. Sin embargo, veinticinco años después, un nuevo proceso declaró nula su condena al reconocer las numerosas irregularidades cometidas durante el juicio. En 1920, la Iglesia católica la canonizó y desde entonces es la patrona de Francia.