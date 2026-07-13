La reflexión de la Reina Victoria que debemos aplicar en nuestro día a día: «Lo importante no es lo que piensen de mí, sino lo que yo piense de ellos»

Durante sus más de 63 años de reinado, la reina Victoria se convirtió en uno de los personajes más influyentes de la historia del Reino Unido. Más allá de las transformaciones políticas, económicas y sociales que marcaron la llamada Era Victoriana, también se le atribuyen reflexiones que han trascendido el paso del tiempo. «Lo importante no es lo que piensen de mí, sino lo que yo piense de ellos», una frase que invita a no vivir condicionado por la aprobación de los demás y a confiar en el criterio de uno mismo.

Confiar en uno mismo

La reflexión de la reina Victoria transmite una idea sencilla pero poderosa, ya que el verdadero valor de una persona no depende de la opinión de los demás, sino de la capacidad para actuar de acuerdo con sus propios principios. En una sociedad donde las críticas y los elogios llegan constantemente, la frase recuerda la importancia de mantener una identidad firme y no dejarse llevar por el juicio ajeno.

Psicólogos y expertos en desarrollo personal coinciden en que una autoestima sólida se construye cuando las decisiones nacen de las propias convicciones y no de la necesidad de tener que caer bien a todo el mundo. Esta enseñanza, aunque fue formulada hace más de un siglo, resulta muy actual debido a la influencia de las redes sociales.

La mujer que dio nombre a una época

Victoria ascendió al trono británico en 1837 con tan solo 18 años y permaneció en él hasta su fallecimiento en 1901. Su reinado estuvo marcado por la Revolución Industrial, la expansión del Imperio británico y grandes avances científicos, tecnológicos y culturales. Bajo su mandato, el Reino Unido se consolidó como una de las principales potencias mundiales, mientras que la soberana se convertía en un símbolo de estabilidad institucional.

Casada con el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo y Gotha, con quien tuvo 9 hijos, la reina también desempeñó un importante papel en las relaciones entre las casas reales europeas. Tras la muerte de su esposo en 1861, mantuvo un profundo luto que marcó de gran manera su vida pública y privada.