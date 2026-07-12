Quentin Tarantino (63 años), director de cine: «Quiero visitar Almería y rodar mi propia versión de un spaghetti western en sus desiertos»

Una de las grandes pasiones del director de cine Quentin Tarantino son los spaguetti western como nos demostró en su última película Érase una vez en… Hollywood. Una original cinta protagonizada por los actores Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie que es un pequeño homenaje a esas películas que se rodeaban en los años sesenta en el desierto de Tabernas en Almería. Por eso no sorprenden estas declaraciones que realizó el director en julio de 2019 durante la promoción de su película Érase una vez en… Hollywood y que ha vuelto a repetir en varias ocasiones: «Quiero visitar Almería y rodar mi propia versión de un spaghetti western en sus desiertos». Al conocido director de cine aclamado por cintas de acción como Pulp Fiction o Kill Bill le encantaría ver con sus propios ojos los desiertos de Almería e intentar rodar su propia spaguetti western.

Por ahora lo único que sabemos es que la intención del director Quentin Tarantino era rodar solo 10 películas y por ahora solo lleva nueve: Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, los dos volúmenes de Kill Bill, Death Proof. Malditos bastardos, Django desencadenado, Los odiosos ocho y Érase una vez en… Hollywood. En esta última el actor Leonardo DiCaprio interpretaba a Rick Dalton un maduro actor venido a menos al que le ofrecen protagonizar un western. En ellas Tarantino dejó caer varias referencias a Almería y sus spaguetti western de los años sesenta.

Tarantino y los spaguetti western

Este pintoresco género cinematográfico surgió en los años sesenta y fue creado y desarrollado principalmente por directores italianos como Sergio Leone que decidieron rodar sus películas en esta zona de Almería. En el desierto de Tabernas se rodaron westerns tan conocidos como El bueno, el feo y el malo (1966), La muerte tenía un precio (1965) o Por un puñado de dólares (1964), la famosa trilogía del dólar de Clint Eastwood.

Hay que tener en cuenta que en el desierto de Tabernas en Almería se rodaron más de 300 spaghetti westerns. Por ejemplo, se rodaron allí Hasta que llegó su hora (1968) protagonizado por el actor Henry Ford o Sol Rojo (1971). Incluso también se rodaron otros géneros de películas como Lawrence de Arabia (1962), Cleopatra (1963), Conan el Bárbaro (1932), protagonizada por Arnold Schwarzenegger o Indiana Jones y la última cruzada (1989), entre otras.

Si Tarantino se desplazase a Almería podría visitar lugares como Poblado Oeste de Oasis Mini Hollywood que recrea a un pueblo del oeste y cuenta con una iglesia, una oficina del Sheriff, un Saloon y un banco. Además en este lugar se puede ver el Museo del cine en el que encontrará una colección de varias cámaras y un museo de carros con algunos de los vehículos usados en estas cintas por actores como Gary Cooper y Lee van Cleef.

Otro lugar interesante puede ser Fort Bravo que cuenta con la zona americana, la mexicana, el fuerte Bravo y la zona de los nativos americanos con varios tipis indios. Además, también se puede visitar Western Leone que es el lugar se rodó Por un puñado de dólares que se encuentra en uno de los profundos valles del desierto de Tabernas y allí se pueden encontrar un poblado del oeste, un pueblo mexicano e incluso un rancho.

El último proyecto de Tarantino

Por ahora, el único proyecto de que hay alguna noticia es The Adventures of Cliff Booth, la secuela de la película Érase una vez en… Hollywood. Tarantino ha escrito el guion y se centra en la historia del doble de acción Cliff Booth, papel que volverá a interpretar el actor Brad Pitt. Pero, por lo que ha trascendido de este proyecto, esta nueva película no será dirigida por Tarantino sino por David Fincher y su estreno posiblemente será en agosto de 2026.

En esta ocasión el extra de escenas de acción se convertirá en «solucionador» para los estudios y se encargará de intentar arreglar los problemas loscuros, chantajes y desapariciones de la industria cinematográfica. En el reparto de The Adventures of Cliff Booth, además de Brad Pitt, estarán los actores Elizabeth Debicki, Scott Caan y Yahya Abdul-Mateen I, entre otros.

Además, sabemos que Tarantino estrenará en Londres The Popinjay Cavalier, su primera obra de teatro que será una comedia de aventuras sobre engaños en la Europa de 1830 y posiblemente no se estrenará hasta 2027.

Según los últimos rumores, el director Quentin Tarantino mantiene en secreto el proyecto de su última película y por ahora está centrado en el estreno de su primera obra de teatro. Estaremos muy atentos a todas las novedades sobre su última película.