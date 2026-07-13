Mediaset ya promociona su nuevo ‘El Rosco’ en plena batalla judicial por ‘Pasapalabra’

Después de que se reabriera la batalla judicial por Pasapalabra, Mediaset España ha lanzado hoy lunes 13 de julio una promo de su nuevo concurso basado en El Rosco, la prueba final del famoso concurso que actualmente emite A3 y cuyos derechos compró Mediaset hace año y medio. No se sabe, de momento, ni fecha de estreno, ni productora, ni presentador.

En el vídeo promocional se pueden ver, bajo la famosa sintonía de Aleluya, una especie de platillos volantes sobrevolando Madrid para sorpresa de los viandantes de la capital española.

Pronto describimos que los mencionados platillos son, en realidad, las casillas de la famosa prueba de Pasapalabra, que, finalmente, se alinean sobre las instalaciones de Mediaset España y forman, en dorado, el mítico Rosco.

Así promociona Mediaset un nuevo concurso que tendrá como epicentro principal El Rosco ya que compró los derechos de la prueba a la productora holandesa MC&F, después de que ésta ganase la batalla judicial a ITV y obligaran a Pasapalabra, en Antena 3, a retirar El Rosco y sustituirlo por AlaZ. Pero el conflicto ha vuelto a intensificarse.

Breve resumen del conflicto

En 2019, el Tribunal Supremo prohibió a Mediaset España emitir Pasapalabra y Atresmedia, una vez lo licenció a ITV (principal grupo de comunicación audiovisual privado de Inglaterra y propietaria de los derechos del formato), lo convirtió de nuevo en un éxito dentro de su parrilla.

Sin embargo, la emisión del concurso volvió a los tribunales: el formato se basa en The Alphabet Game, pero la holandesa MC&F asegura que El Rosco original es realmente de la autoría de Roto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb, cuyos derechos le pertenecen.

En mayo de 2026, el Tribunal Supremo dictó sentencia a favor de MC&F y obligó a Antena 3 a suprimir la emisión de Pasapalabra con El Rosco.

Antena 3, para poder seguir emitiendo Pasapalabra, compró los derechos de DallAZetA, un formato original de la televisión pública RSI de Suiza, que se emitió durante varias temporadas con normalidad y que terminó en 2024.

El 19 de junio, Pasapalabra estrenó AlaZ, su nueva prueba final en sustitución de El Rosco.

El 9 de julio, Mediset anunció que MC&F iba a demandar a Antena 3 puesto que consideraban que AlaZ y El Rosco eran pruebas demasiado parecidas y que fomentaban la competencia desleal.

Un día después, Atresmedirespondió tajantementete a las nuevas acusaciones, alegando que ambas pruebas son completamente distintas.