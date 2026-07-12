El refugio de Carlos Herrera en la costa de Cádiz: una casa de tres plantas con un jardín de ensueño y vistas al mar

Carlos Herrera nunca ha ocultado el profundo vínculo que mantiene con Andalucía. El periodista presume de sus raíces almerienses y de su localidad natal, Cuevas del Almanzora, un lugar al que suele referirse como una parte esencial de su identidad. Sin embargo, con el paso de los años ha encontrado otro rincón andaluz en el que disfruta de largos periodos de descanso y donde ha construido uno de sus principales refugios: la costa gaditana.

En concreto, el presentador posee una vivienda situada en Chiclana de la Frontera, uno de los municipios más conocidos del litoral de Cádiz por sus extensas playas, su entorno natural y su tranquilidad durante buena parte del año.

Allí, en la exclusiva urbanización Espíritu Santo, se levanta una casa de tres plantas rodeada de un amplio jardín que se ha convertido en el escenario habitual de reuniones familiares y encuentros con amigos. Como no podía ser de otra forma, en COOL tenemos todos los detalles.

Un segundo hogar

Aunque Carlos Herrera continúa reivindicando sus orígenes almerienses, la provincia de Cádiz ocupa desde hace años un lugar destacado en su vida personal.

La cercanía del mar, el clima, la gastronomía y el ritmo pausado del atlántico han convertido esta zona en uno de sus destinos habituales cuando dispone de tiempo libre. Desde allí comparte numerosos momentos con sus hijos, familiares y amigos, aprovechando la privacidad que ofrece una urbanización situada junto al litoral.

Su residencia se encuentra en Chiclana de la Frontera, uno de los municipios turísticos más importantes de la provincia de Cádiz, conocido por playas como La Barrosa y Sancti Petri, además de por una oferta gastronómica y hotelera que atrae cada verano a miles de visitantes.

Muy cerca de este enclave también se encuentran otros destinos emblemáticos de la provincia, como Sanlúcar de Barrameda, localidad que el periodista frecuenta y de la que ha destacado en diversas ocasiones tanto su patrimonio como su reconocida tradición culinaria.

Una casa muy familiar

La casa de Herrera destaca por una arquitectura de inspiración mediterránea y andaluza, caracterizada por las fachadas blancas, los espacios abiertos y la abundante entrada de luz natural.

Las imágenes que tanto el comunicador como sus hijos han publicado en distintas ocasiones a través de las redes sociales permiten apreciar una vivienda distribuida en tres plantas, concebida para aprovechar al máximo el entorno y las vistas que ofrece su ubicación.

El acceso principal se realiza a través de un camino de piedra natural que conduce hasta la entrada de la vivienda. Allí, un amplio porche decorado con buganvillas aporta color a una fachada blanca que mantiene la estética tradicional de muchas construcciones del litoral gaditano.

La vegetación forma parte del diseño exterior desde el primer momento y contribuye a crear una atmósfera relajada que encaja con el carácter vacacional del inmueble.

Espacios amplios y una decoración ideal

El interior de la vivienda responde a un estilo contemporáneo, aunque sin renunciar a elementos propios de la arquitectura mediterránea.

Grandes ventanales permiten que la luz natural llegue a prácticamente todas las estancias, mientras que las terrazas conectan el interior con las zonas ajardinadas y favorecen la sensación de amplitud.

Entre las dependencias más destacadas figura una cocina de diseño moderno presidida por una isla central, un espacio pensado para el día a día, pero también para organizar reuniones familiares.

La vivienda también dispone de un gimnasio completamente equipado, reflejo de la importancia que el periodista concede al deporte, así como de un despacho en el que se mezclan recuerdos personales y profesionales acumulados a lo largo de una extensa trayectoria.

La decoración apuesta por líneas sencillas y tonos claros, una elección que potencia la luminosidad y mantiene la coherencia con el entorno costero.

La bodega, una de sus grandes pasiones

Más allá de su carrera profesional, Carlos Herrera ha manifestado en numerosas ocasiones su interés por la gastronomía y el mundo del vino.

Esa afición también tiene su reflejo dentro de la vivienda. El sótano ha sido acondicionado como una amplia bodega en la que destaca una barra de bar destinada a recibir visitas y disfrutar de reuniones informales.

El espacio está decorado con fotos, recuerdos y distintos objetos relacionados con su trayectoria, convirtiéndose en una de las estancias más personales de toda la casa.

No se trata únicamente de un lugar para conservar vinos, sino de un ambiente pensado para compartir largas sobremesas, una costumbre profundamente ligada a la cultura gastronómica andaluza.

Un jardín de ensueño

Si hay un espacio que define esta residencia es el jardín. Con una amplia superficie de césped natural, numerosas zonas verdes y diferentes ambientes distribuidos por toda la parcela, constituye el corazón de la vivienda durante los meses de verano.

La piscina ocupa una posición central dentro del conjunto y se encuentra rodeada por grandes macetas ornamentales y varias áreas de descanso protegidas mediante estructuras de cañizo que proporcionan sombra durante las horas de mayor calor.

Las camas balinesas y los diferentes rincones habilitados para relajarse al aire libre refuerzan el carácter vacacional del inmueble. Todo el conjunto mantiene una estética basada en colores neutros, mobiliario de líneas sencillas y materiales naturales, buscando integrar la vivienda con el paisaje que la rodea.

Con todo esto, podemos entender que Herrera haya encontrado en Cádiz un lugar perfecto para desconectar.