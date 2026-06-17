El alcalde socialista de Chiclana pide 30.000 € por casa para que dos barrios tengan agua potable

En 2005, el Ayuntamiento de Chiclana y la Junta de Andalucía firmaron un convenio para formalizar actuaciones de mejora en el agua potable y alcantarillado de dicha localidad gaditana. Todo ello gracias a una línea de subvención dada por la Unión Europea para que no se siguieran contaminando los acuíferos. Ahora, más de 20 años después, tan solo se ha ejecutado un tercio de dichas actuaciones. Por su parte, el alcalde socialista, José María Román, reclama 30.000 euros para que los vecinos de Pago del Humo y Diseminado Norte tengan un derecho fundamental: agua potable en sus casas.

Del convenio firmado entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Chiclana, tan solo se ha ejecutado un tercio. Estas actuaciones se llevaron a cabo en la zona de La Rana Verde en 2010 por un solo motivo: había que rendir cuentas a la Unión Europea, puesto que, después de cinco años, el Consistorio de la localidad gaditana no había justificado absolutamente nada. Además de todo ello, se elige dicha zona al ser la más pequeña y la más importante, ya que es el sector que va hacia la playa. Mientras tanto, Pago de Humo y Diseminado Norte seguían esperando.

Lo que no sabían los vecinos de estos dos barrios es que, después de más de 20 años, su situación iba a ser exactamente igual… O peor. José María Román, alcalde socialista de Chiclana, ha sido tajante: no va a presupuestar actuaciones para este asunto, puesto que esto es culpa de la Junta de Andalucía en su totalidad.

Con toda esta maraña, los ciudadanos de Pago de Humo y Diseminado Norte comenzaron a mantener reuniones con una persona de la Federación de Asociaciones de Vecinos Chiclana Norte. Los mismos vecinos de estas zonas indican a OKDIARIO que, tal y como avanzan las reuniones, empezaron a conocer que «el portavoz de dicha organización fue en las listas electorales del PSOE en 2023». Además, aseguran que «está trabajando en Chiclana Natural, la empresa municipal del agua». Esta misma persona les informa de que hay una solución: que paguen durante 10 años 250 euros mensuales; es decir, pagar lo que el Ayuntamiento no quiere para que puedan tener agua potable en sus casas.

El Ayuntamiento se escuda en que el convenio que se firmó en 2005 ya está extinguido, pero tanto Urbanismo como el Secretario General del Ayuntamiento y también la empresa municipal Chiclana Natural informaron en un pleno extraordinario que éste sigue en vigor.

La Junta de Andalucía, por su parte, ya ha informado de llevar a cabo su correspondiente aportación del 60% a fondo perdido para poder llevar a cabo estas actuaciones. El alcalde, por su parte, tiene que aportar el 40% restante y que esta cantidad no salga de los bolsillos de los vecinos. No hay razón de peso para ello, pero mientras que los ciudadanos de estas zonas la esperan, tendrán que seguir yendo a la fuente con garrafas para recoger agua potable.