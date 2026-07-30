El truco para freír huevos sin una gota de aceite ni mantequilla
Toma nota de este truco para preparar huevos fritos
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Sin una gota de aceite ni mantequilla, este truco para freír huevos puede cambiarte la vida. Este básico de toda cocina, puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades, en unos días en los que quizás cada pequeño paso cuenta. Necesitamos empezar a ver llegar un cambio de tendencia en una cocina que no sólo se preocupa por los ingredientes, sino que también acaba siendo el que mejor se adapta a una salud que puede convertirse en el eje central de estos días.
Estos huevos fritos que puede coronar unas buenas patatas fritas con jamón o un arroz con tomate, por sí solos ya son un básico de nuestra cocina que es todo un referente. Con un pan de pueblo, explotar esa yema que cae como mantequilla sobre un pan que queda envuelto de ese intenso elemento naranja que podría acabar siendo un manjar digno de los dioses. Un detalle que, bien cocinado y con el sabor necesario para apostar por este básico de la cocina española y mundial. Este truco te ayudará a freír el huevo sin necesidad de usar aceite ni mantequilla
Ni mantequilla ni aceite
El aceite de oliva es un básico de todas las casas. Nuestro oro líquido que hace que la comida se cocine a las mil maravillas. Gracias a la llegada de un elemento de este tipo, cualquier receta cobra vida y podría acabar siendo la que nos marcará muy de cerca.
Es hora de conocer en primera persona esta combinación básica que quizás no incorpora nada de grasa. La mantequilla es otro de los alimentos que se usan para cocinar y que quizás no sabíamos que podríamos emplear para hacer algo tan sencillo como cocinar un huevo.
El hecho de usar la mantequilla para cocinar estos huevos es una costumbre anglosajona que se ha ido incorporando a nuestra cocina. No es una mala idea, en especial, si disponemos de una mantequilla nacional que puede convertirse en una de las mejores opciones para unos huevos de excepción.
En este truco, podrás crear un plato de lo más saludable, gracias a la ausencia de grasa. No debemos renunciar a ese sabor de unos huevos que en caso de ser frescos estarán de vicio. Sólo tienes que prepararte para comprobar que, sin grasa, igualmente vamos a poder preparar un buen básico de la cocina. No notarás la diferencia de sabor.
Este es el truco para freír huevos
Freír huevos nunca ha sido tan saludable y delicioso, sólo debes hacerte con las herramientas necesarias para crear un buen plato de cocina que hasta el momento no sabíamos que podríamos descubrir de esta manera. Vamos a crear un buen básico de la cocina sin ni una gota de aceite y mantequilla, será un plato saludable y muy barato.
Ingredientes:
- 1 huevo
- Agua
- Sal
Preparación del huevo frito sin aceite:
- Para realizar esta receta se necesita una sartén con teflón. La ponemos en el fuego para que se caliente bien.
- A continuación, agregamos un poco de agua para cubrir el fondo de la sartén, un centímetro aproximadamente.
- Echamos sal al agua, solo una pizca. Esto evitará que se pegue el huevo. Dejamos que el agua hierva.
- En ese momento, cascamos el huevo en la sartén y tapamos hasta que se cocine por completo. El tiempo de cocción variará dependiendo de como le guste a cada uno, con la yema por completo cuajada o no.
- Una vez alcanzado el punto deseado, retirar con una espátula y escurrir el exceso de agua. Rectificar la sal si es necesario. Servir.
- Otra manera práctica de preparar un huevo frito sin aceite es usando la sandwichera. Solo basta cascar el huevo dentro y cerrar la sandwichera durante unos minutos hasta que el huevo se cocine.
Puedes acompañar este huevo de unas sencillas patatas cocinadas en freidora de aire, fáciles de preparar y deliciosas.
Ingredientes:
- Patata
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta negra molida
- Agua
Cómo preparar patatas fritas en freidora de aire
- Toda receta se basa en una buena materia prima, en este caso, la calidad de las patatas marcará la diferencia en todos los sentidos.
- Nunca jamás uses unas patatas congeladas si quieres crear un plato que quede espectacular, usa patatas frescas.
- Una vez tengamos elegida la variedad de patatas que usaremos en esta receta, las pelamos y cortamos.
- El tipo de corte dependerá de nuestros gustos o del tipo de plato, guarnición o tapa que queramos cocinar, en cualquier caso, nos quedará de vicio.
- Cuando tenemos la patata cortada, llega uno de los primeros trucos para que queden perfectamente cocinadas.
- Ponemos las patatas en agua, de esta manera eliminarán parte de su almidón y quedarán más crujientes.
- El objetivo de esta receta es crear unas patatas fritas crujientes por fuera y mantecosas por dentro.
- El agua debe estar fría y las patatas un mínimo de 30 minutos en remojo antes de ponerlas en la freidora de aire.
- Las escurriremos bien antes de ponerlas en la freidora de aire a 120º durante unos 10 minutos, hasta que hayan empezado a quedar crujientes.
- Las sacamos de la freidora de aire y las salpimentamos al gusto, será el momento de darles el acabado que necesitan.
- Subimos la temperatura hasta 180º de esta manera nos quedarán perfectamente cocinadas. Cada 5 minutos las removemos bien.
- Hasta que tengan la consistencia adecuada o según el tipo de corte estén ya blanditas por dentro a nuestro gusto.
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