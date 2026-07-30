Antes de Miguel Urdangarin, Olympia Beracasa mantuvo una relación con el sobrino de Pocholo

Olympia Beracasa se ha convertido en uno de los nombres propios del verano desde que su relación con Miguel Urdangarin, hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, dejara de ser un secreto a voces. La joven ha irrumpido en la crónica social con la naturalidad de quien nunca ha buscado el foco, pero cuya vida sentimental ha terminado despertando un notable interés. Lo que pocos recuerdan es que, antes de conquistar el corazón del nieto del rey Juan Carlos I, Olympia ya había mantenido una relación con otro joven perteneciente a una de las familias más conocidas de España: Bosco Martínez-Bordiú.

La relación de Olympia y Bosco Martínez-Bordiú

Su historia de amor con el ganador de Supervivientes 2023 fue breve, discreta y apenas ocupó titulares. En aquel momento, Olympia era prácticamente una desconocida para la prensa del corazón y su nombre no decía demasiado al gran público. Sin embargo, la relación existió y quedó inmortalizada por las cámaras de Europa Press, que captaron a la pareja disfrutando de un paseo por el parque de El Retiro de Madrid. Cogidos de la mano, entre sonrisas y gestos de complicidad, ambos dejaron claro que atravesaban un momento especialmente ilusionante.

Aquellas imágenes pasaron casi inadvertidas. Hoy, sin embargo, cobran una nueva dimensión después de que Olympia haya iniciado una relación con Miguel Urdangarin, otro joven ligado a una de las familias más relevantes del país. Más que un patrón, se trata de una coincidencia que evidencia cómo su vida ha terminado cruzándose con dos apellidos de enorme peso en la historia reciente de España.

Bosco Martínez-Bordiú dio el salto definitivo a la popularidad tras alzarse con la victoria en Supervivientes 2023. Su carácter tranquilo, su espíritu competitivo y una personalidad alejada del conflicto le convirtieron en uno de los concursantes más queridos por la audiencia. Aquel triunfo le abrió las puertas de la televisión y multiplicó el interés por su vida privada, aunque su apellido ya era ampliamente conocido mucho antes de pisar los Cayos Cochinos.

Bosco es sobrino de José Cristóbal Martínez-Bordiú, más conocido como Pocholo, uno de los personajes más populares de la crónica social española desde finales de los años noventa. A pesar del peso de su árbol genealógico, Bosco —ya que comparte árbol genealógico con Francisco Franco— siempre ha intentado construir una imagen propia, desvinculada de la historia familiar y mucho más relacionada con su faceta personal y empresarial.

Tras su paso por Supervivientes, su relación con Adara Molinero monopolizó durante meses buena parte de la actualidad rosa. El romance entre ambos comenzó con intensidad, pero terminó entre desencuentros y versiones contrapuestas sobre el final de la relación. No obstante, cuando parecía que la historia estaba completamente cerrada, comenzaron a surgir informaciones que apuntaban a un posible intento de reconciliación.

Fue entonces cuando apareció el nombre de Olympia Beracasa. Según desveló el programa Socialité, la relación de Bosco con la joven habría coincidido con los esfuerzos del televisivo por recuperar a Adara. La propia ganadora de GH VIP aseguró públicamente que, durante aquella etapa, seguía recibiendo constantes muestras de cariño por parte de Bosco. Entre ellas, unas orquídeas que, según explicó, él le enviaba con frecuencia y que compraba con parte del dinero obtenido tras ganar Supervivientes. Bosco nunca llegó a pronunciarse públicamente sobre esas informaciones, que alimentaron la conversación en torno a su situación sentimental.

Con el paso del tiempo, aquellos capítulos quedaron atrás. Hoy Bosco mantiene un perfil mucho más discreto, mientras que Olympia Beracasa vive una nueva etapa junto a Miguel Urdangarin. Su relación con el nieto de los reyes eméritos ha ido consolidándose lejos del ruido mediático, aunque sus apariciones juntos han confirmado que atraviesan un momento de estabilidad.

La trayectoria sentimental de Olympia refleja, en definitiva, un curioso cruce de caminos con dos jóvenes pertenecientes a familias de enorme relevancia pública. Primero Bosco Martínez-Bordiú, heredero de una de las sagas más conocidas de la historia reciente de España; ahora Miguel Urdangarin, miembro de la familia real. Dos historias diferentes que han situado, sin pretenderlo, a Olympia Beracasa en el centro del interés de la prensa social.