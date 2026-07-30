Recordando a Manolo Solo: sus mejores películas y dónde verlas en el streaming

El cine español ha amanecido hoy con una triste noticia: el actor Manolo Solo ha fallecido a los 62 años. Víctima del cáncer, la muerte se lleva a un secundario de lujo de la industria patria que había sabido como nadie representar esa forma de interpretar natural, abocada a los silencios propios de quien ha sido también, una figura de recorrido teatral de prestigio. Para homenajear su legado, a continuación repasamos algunas de sus mejores películas y dónde podemos encontrarlas en el streaming:

Las mejores películas de Manolo Solo: dónde verlas en el streaming

‘La isla mínima’ (2014)

Comparada temáticamente con la serie True Detective (se estrenó el mismo año), La isla mínima es una de las películas mejor valoradas en la historia del cine patrio. Recaudó casi 8 millones de euros y se llevó 10 premios Goya. En este thriller neo-noir, Manolo Solo da vida a un periodista que termina resultando clave en la labor de investigación de los dos policías protagonistas, encarnados en la piel de Javier Gutiérrez y Raúl Arévalo.

Dónde verla: Prime Video, HBO Max, SkyShowtime y Movistar Plus.

‘El buen patrón’ (2021)

Fernando León de Aranoa nos brindó con El buen patrón una gran sátira sobre el capitalismo de provincias. Solo fue aquí Miralles, el jefe de producción del protagonista, Julio Blanco (Javier Bardem). Como siempre y con la boca pequeña, el algecireño volvió a demostrar lo que era capaz de hacer con sus personajes secundarios. Llegando incluso a robarle el foco por momentos a la oscarizada estrella española.

Dónde verla: SkyShowtime y Movistar Plus

‘Cerrar los ojos’ (2023)

Fue uno de sus últimos papeles protagónicos. Tras toda una carrera firmando con letra pequeña su nombre en los grandes carteles promocionales, Manolo Solo consiguió con Cerrar los ojos su personaje más complejo. Nada más y nada menos que a las órdenes de Víctor Erice, el cineasta responsable de El sur (1983) y El espíritu de la colmena (1973). Solo es Miguel Garay, el director que termina buscando a su amigo y actor, Julio Arenas (Jose Coronado), tras años desaparecido sin dejar rastro.

Dónde verla: HBO Max y Movistar Plus

‘Una quinta portuguesa’ (2025)

Solo se llevó el Goya por Tarde para la ira en 2017, pero este drama psicológico de Avelina Prat estrenado el año pasado fue la última consideración que le brindó la Academia. En Una quinta portuguesa, el intérprete es Fernando, un hombre que decide cambiar radicalmente de vida después del abandono de su mujer.

Dónde verla: Movistar Plus y Filmin

‘El gran Vázquez’ (2010)

Sí, Santiago Segura es mucho mejor actor de lo que ha demostrado con sus franquicias de Torrente y Padre no hay más que uno. En el biopic del dibujante homónimo, Solo era la contrapartida exitosa del protagonista, dando vida a Francisco Ibáñez, el creador de Mortadelo y Filemón.