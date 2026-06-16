El alcalde del PSOE de Chiclana censura a sus vecinos: les impide preguntar asuntos ya tratados en el pleno

José María Román, alcalde socialista de Chiclana (Cádiz), ha modificado los artículos 85 y 98 del Reglamento Orgánico Municipal que, como consecuencia, pondrán trabas al derecho que los ciudadanos tienen a intervenir durante los Plenos municipales. En este sentido, el portavoz del Grupo Municipal de Vox, Manuel Vela, ha anunciado que han presentado las alegaciones correspondientes a este tema.

Las principales medidas que conllevan esta modificación de estos dos artículos del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Chiclana son varias. Por un lado, ahora se exige un plazo mínimo de cinco días hábiles para solicitar intervenir en Pleno, cuando, hasta ahora, bastaba con un aviso de 48 horas. De igual forma, se limita la duración y el número de intervenciones por sesión y se impide hablar de cualquier asunto que se haya abordado en el último año. Además, se prohíbe mostrar pancartas y carteles en el salón de Plenos.

Por otro lado, esta modificación lleva consigo que sea el alcalde quien autorice o no a los concejales a contestar al público presente en el Pleno. Además, en el Reglamento vigente se exige que, para levantar la sesión, se tenga que consultar previamente con los portavoces de todos los grupos. A partir de ahora, con estos cambios, no será necesario.

Vox presenta alegaciones ante un «Román que continúa arrebatando libertades a los chiclaneros»

En este sentido, Vox ya ha registrado una alegación que recoge diversas propuestas. Entre ellas se encuentran que haya una apertura del turno ciudadano y que las decisiones sobre las intervenciones no partan única y exclusivamente del alcalde, sino que se adopten en la Junta de Portavoces. De igual forma, exigen mantener el plazo de solicitud en 48 horas, que los concejales contesten libremente a los vecinos sin autorización presidencial y recuperar la consulta previa a los portavoces antes de levantar una sesión por razones de orden público. En definitiva, volver –en gran parte– al anterior Reglamento Orgánico Municipal de Ayuntamiento de Chiclana.

José María Román responde al comunicado de Vox

En este sentido, OKDIARIO se ha puesto en contacto con el gabinete de José María Román, alcalde socialista de Chiclana. El mismo ha expuesto que esta propuesta «se llevó a pleno para su aprobación inicial en el mes de marzo», aunque ahora «hay un mes de exposición pública y volverá a llevarse a pleno para su resolución y aprobación definitiva». Con mayoría absoluta en el Ayuntamiento, Román no tendrá problema alguno en que su equipo de gobierno apruebe la totalidad de las modificaciones.

En relación al plazo mínimo de cinco días, Román recalca que «fue solicitado por la Secretaría General del Ayuntamiento para que pueda comprobar que el escrito es conforme al interés municipal». De igual forma, asegura que «nunca ha habido consulta previa para levantar la sesión» y que las pancartas se pueden mostrar «en manifestaciones o concentraciones en la calle y no en un salón de Plenos para el normal desarrollo de la sesión plenaria».