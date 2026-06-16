El alcalde de Los Barrios (Cádiz), a juicio por prevaricación en la gestión de la plaza de toros

El alcalde de Los Barrios (Cádiz), Miguel Alconchel, del partido municipalista Los Barrios 100×100, ha sido citado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras el 2 de octubre. Alconchel está investigado por un delito de prevaricación en la plaza de toros de la localidad gaditana ocurrido la pasada Navidad. La concejal de Urbanismo, Sara Lobato, también ha sido citada en calidad de investigada.

Los hechos se remontan a la denuncia presentada por Mayga Eventos S.L., empresa local de Los Barrios. La misma presentó una oferta para producir los eventos de Navidad en la plaza de toros, pero la propuesta ni siquiera obtuvo valoración por parte del equipo de Gobierno.

Según se recoge en la denuncia de la compañía, Mayga Eventos S.L. solicitó en octubre de 2025 usar la plaza de toros de Los Barrios para organizar diferentes actividades navideñas. A las pocas semanas recibieron una respuesta negativa por parte del Ayuntamiento, que argumentó que las instalaciones ya habían sido solicitadas por otra entidad.

Desde la empresa denunciante exponen que, ante la existencia de varios interesados, el Ayuntamiento de Los Barrios debería haber llevado a cabo una licitación pública que «garantizara los principios de igualdad, transparencia y concurrencia» de dicha adjudicación municipal. Éste fue el detonante para Mayga Eventos S.L. de cara a interponer una denuncia por un delito de prevaricación administrativa. La misma ha sido tramitada y Miguel Alconchel –alcalde de la localidad gaditana– y Sara Lobato –concejal de Urbanismo del consistorio– han sido citados judicialmente, a priori, el próximo 2 de octubre.

Vox Los Barrios exige explicaciones

Por su parte, el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Los Barrios ha exigido al equipo de gobierno municipal explicaciones «urgentes, claras y detalladas», puesto que el alcalde tan solo se ha dedicado a pedir «tranquilidad» a los vecinos de la localidad. Estos mismos mensajes, para Celia Fuentes, portavoz de Vox Los Barrios, «no dan respuesta a la gravedad de los hechos que se están investigando».

«Si se confirma que se han adjudicado contratos sin publicidad ni concurrencia, estaríamos ante una gestión arbitraria e inaceptable», ha señalado la portavoz. Por su parte, el PSOE local ha demandado la creación de una comisión de investigación y Movimiento Barreño la comparecencia pública de los dos investigados.