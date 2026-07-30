Madre Teresa: «La alegría es muy contagiosa. Trata, por tanto, de estar siempre desbordando de alegría donde quiera que vayas»

Es muy contagiosa una alegría que nos invita a estar siempre desbordando de ella allí donde vayamos, esta es una de las frases de una Madre Teresa de Calcuta que es hoy en día un referente. No se necesita nada más que unos sentimientos puros para conseguir estar en consonancia con un exterior que depende en gran medida de nuestro interior. Hay sentimientos que son puro fuego que nos inundan por completo y que se expanden, como un incendio que provoca el caos.

Pero también hay el efecto contrario, esas risas que son igual de contagiosas que cualquier elemento negativo. Es una marea de buenas sensaciones que podemos controlar, teniendo siempre en mente una situación que puede complicarse por momentos y que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos ver llegar. Los sentimientos parece que se expanden y cambian por completo la visión de nuestro mundo, lo que nos rodea puede acabar siendo visto de una forma muy diferente. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden convertirse en un giro radical que hasta la fecha no sabíamos. Esta mujer que cambiaría la historia del mundo y de la religión, nos dio una auténtica lección.

La alegría es muy contagiosa

Son pocas las mujeres que aparecen en la historia y menos las que crearon una forma de pensar que ha permanecido en el tiempo. La lucha de la Madre Teresa por expandir el amor por el mundo es algo que consiguió hacer de una forma que, hasta la fecha, nadie más he visto llegar.

Esa alegría que puede ser fuente de un cambio de tendencia, de una manera de pensar y de hablar, conociendo en todo momento lo que podría pasar con unas cifras que son realmente sobrecogedoras. El mundo antes y después de María Teresa de Calcuta ha cambiado mucho.

Sin duda alguna, falta más alegría de la que en aquellos tiempos se convirtió en un auténtico referente. Hoy en día parece que es la tristeza la que nos acompaña más de la cuenta. Sin duda alguna, hay menos contagio de este sentimiento que esta religiosa se encargó de hacernos saber de una forma especial.

Con un amor inmenso y unas ganas de ayudar a todos que acabó marcando el camino de esta religiosa que rompió todos los esquemas y lo hizo de una manera muy diferente.

Madre Teresa de Calcula mejores frases

Las reflexiones de la Madre Teresa de Calcula cambiaron el mundo hace décadas y siguen estando muy vigentes. Nos enfrentamos a una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno, en unos días en los que cada gesto marca la diferencia. La alegría contagiosa puede convertirse en una auténtica odisea que casi nadie hubiera potenciado tan bien como esta mujer.