Siempre es bueno que haya humor. Así si oímos algunas citas es cuando esbozamos una sonrisa en ese ejercicio que todos deberíamos hacer a diario para reírnos y sentirnos mejor. y nada mejor que hacerlo con las frases más graciosas de personas célebres.

Porque son personajes reconocidos de toda la historia que nos han dado frases clave que todos debemos poner en práctica. ¿Cuáles son?

Frases más graciosas de personas célebres

Pues sí, se trata de las citas que muchas de ellas tienen doble sentido y otras son una gran enseñanza que merece ser conocidas.

Sólo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y no estoy tan seguro de la primera, Albert Einstein

Una celebridad es una persona que trabaja toda su vida para ser conocida, entonces se pone gafas oscuras para evitar ser reconocida. Fred Allen

Me puse a dieta, juré que no volvería a beber ni a comer con exceso y en catorce días había perdido dos semanas. Joe E. Lewis

Trabajando arduamente durante 8 horas al día, puedes llegar eventualmente a ser jefe, y trabajar 12 horas al día. Robert Frost

No he fracasado. Simplemente he encontrado mil maneras en las que esto no funciona. Thomas Edison

Tienes que hacer las cosas que crees que no puedes hacer. Eleanor Roosevelt

Estamos dormidos. Nuestra vida es un sueño. Pero a veces despertamos, solo lo suficiente para saber que estamos soñando. Ludwig Wittgestein

Cuando te mueres, no sabes que estás muerto, no sufres por ello, pero es duro para el resto. Lo mismo pasa cuando eres imbécil. Albert Einstein

Nunca vi en mi vida a un fanático con sentido del humor ni a una persona con sentido del humor que se hubiera vuelto fanática, salvo en el caso de que lo hubiera perdido. Amos Oz

El escritor es un hombre sorprendido. El amor es motivo de sorpresa y el humor, un pararrayos vital. Alfredo Bryce Echenique

Los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez. Gabriel García Márquez

El dinero no da la felicidad, pero procura una sensación tan parecida que necesita un especialista muy avanzado para verificar la diferencia. Woody Allen

A Kevin Hart lo despidieron de presentar los Oscars por unos tweets ofensivos. ¿Y yo qué? Qué suerte que los de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood casi no entienden inglés. Ricky Gervais