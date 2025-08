La Reina Letizia clausura la 15 edición del Atlàntida Mallorca Film Fest

Como cada año, la Reina Letizia ha clausurado este domingo la 15 edición del Atlàntida Mallorca Film Fest, uno de los acontecimientos más deseados del verano mallorquín, entregando el premio Master of Cinema al compositor Alberto Iglesias, quien ha asegurado que, pese a este reconocimiento a su trayectoria, continúa «siendo un aprendiz».

Tras recibir el premio, Iglesias ha revelado que «es esa curiosidad y, también, esta misma inseguridad», con la que escribe música.

«El primer cine tuvo a la música como la representación de la palabra; después, la música en el cine sonoro se ha ocupado de tratar de decir lo que la palabra no alcanza, ocupando un lugar entre lo sensorial y lo espiritual, y, también, regalando, a veces, fragmentos de tiempo en estado puro y, así, con la música en los oídos, el cine trata de recordarnos quienes queremos ser y, aún más, nos recuerda quienes somos», ha expresado asimismo el compositor, quien ha defendido que lo que tienen que hacer los artistas «es unir la verdad con la belleza», como hace el Atlàntida Mallorca Film Fest.

De este modo, ha dado las gracias al festival por concederle este premio Master of Cinema, así como a la reina Letizia por «acudir» a la clausura de la 15 edición del Atlàntida Mallorca Film Fest «a entregar este reconocimiento y por apoyar tanto al cine».

Su Majestad, que ha llegado a las 20.55 horas al centro cultural La Misericòrdia de Palma, ha posado al entrar en el photocall del evento junto a la presidenta del Govern, Marga Prohens; la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez; el presidente del Consell, Llorenç Galmés, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, entre otros.

La gala ha comenzado con la actuación musical de Yerai Cortés y durante la misma se han entregado los premios de la Sección Oficial del festival, que ha finalizado este domingo con la proyección de la película documental ‘El canto de las manos’, que ha supuesto el debut como directora de la actriz María Valverde.

Premios

En detalle, además del Master of Cinema al compositor Alberto Iglesias, el Atlàntida Mallorca Film Fest ha concedido en la gala de clausura de su 15 edición el Premio Dama Agustí Villaronga a la Mejor Película Nacional, el Premio a la Mejor Película Internacional, el Premio del Público, el Premio al Mejor Cortometraje, el Premio de la Crítica, y finalmente el Premio a la Mejor Película Talent Balear.

Así, el Premio Dama Agustí Villaronga a la Mejor Película Nacional ha sido para ‘Jone, Batzuetan’ (Jone, a veces), dirigida por Sara Fantova. Además, el jurado ha concedido una mención especial a ‘Downriver a tiger’ de Víctor Diago.

Mientras que el Premio a la Mejor Película Internacional otorgado por el festival ha sido para ‘El silencio de Julie’, de Leonardo Van Dijil, con una mención de honor para ‘How to be normal and the oddness of the world’, de Florian Pochlatko. Y, el Premio del Público, para ‘The designer is dead’ de Gonzalo Hergueta.

El Premio de la Crítica ha sido por su parte para ‘Eat the Night’ de Caroline Poggi y Jonathan Vinel. En esta categoría se ha concedido además una mención especial para ‘How to be normal and the oddness of the world’ de Florian Pochlatko.

Asimismo, el Premio al Mejor Cortometraje ha sido para ‘Eixam’ de Eugenia Sampedro. Y, finalmente, el Premio a la Mejor Película Talent Balear ha sido para ‘Soñando con Leones’, de Paolo Marinou-Blanco.

El festival supera los 45.000 espectadores

En cuanto al Atlàntida Mallorca Film Fest, su director, Jaume Ripoll, ha destacado que se llega «al final de la edición presencial con la sensación de haber dado un gran salto hacia adelante». Según ha detallado, «por la cantidad de audiencia que ha visitado las sedes, por el nivel de los estrenos nacionales y por la calidad de las proyecciones y los conciertos».

«Cuando empezamos este viaje en Mallorca hace 10 años jamás pudimos imaginar alcanzar esta dimensión», ha reconocido Ripoll, valorando que ésta «ha sido una edición que ha combinado reflexión y evasión, denuncia y celebración a través de obras que permanecerán en la retina mucho tiempo». «Hoy podemos decir que Atlàntida es un referente nacional en cuanto a festivales», ha hecho hincapié el también cofundador de Filmin, para quien «es importante recordar que Atlàntida, a diferencia de otros, no acaba en lo presencial sino que sigue online con una programación ampliada que disfrutarán cientos de miles de personas». «El reto es seguir mejorando, pero hoy sin duda debemos celebrar con orgullo el éxito logrado», ha reflexionado.

La 15 edición de Atlàntida Mallorca Film Fest se ha desarrollado en lugares emblemáticos de Palma y ha contado con más de 45.000 espectadores en sus proyecciones, conferencias y conciertos.