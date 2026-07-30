Ximo Puig enchufa a su sobrino político como su chófer personal a cargo de la Generalitat

El ex presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, actual embajador de España ante la OCDE, ha enchufado a su sobrino político, Simeón David Vercher Bravo, como personal eventual de su propia oficina de ex presidente del Ejecutivo valenciano en funciones de conductor.

La designación de Vercher Bravo se ha producido a propuesta del propio Ximo Puig, según recoge este jueves el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Simeón David Vercher Bravo es hijo de Gema Bravo, hermana de la actual pareja y futura esposa de Ximo Puig, la ex consellera de Justicia, Gabriela Bravo. El nuevo conductor de Ximo Puig recibirá una asignación de 43.000 euros anuales, pagados por la Administración autonómica valenciana.

Gabriela Bravo fue consellera de Justicia de la Generalitat Valenciana entre 2015 y 2023. Y, con posterioridad, se convirtió en la única representante socialista en la Mesa de las Cortes Valencianas, cargo que dejó en enero de 2025 para retomar su actividad profesional como fiscal.

Ximo Puig y Gabriela Bravo tienen decidido casarse el próximo 12 de septiembre. Ese matrimonio es el que convertirá formalmente a Simeón David Vercher Bravo en pariente de Ximo Puig. El joven es hijo de Gema Bravo, hermana de Gabriela Bravo.

No es la primera vez que los vínculos familiares sitúan en una delicada posición a Ximo Puig. Uno de sus hermanos, Francis Puig, se sentará en el banquillo por los presuntos delitos de estafa y falsedad documental, en un caso que tiene su origen en la presunta obtención de subvenciones, por parte de empresas relacionadas con el hermano de Ximo Puig, procedentes de las dos administraciones: la Generalitat Valenciana, cuando Ximo Puig la presidía, y la de Cataluña. Según los datos a los que ha podido acceder OKDIARIO, el nuevo conductor del ex presidente Ximo Puig es también entrenador personal.

Ximo Puig ostenta en la actualidad el puesto de embajador de España ante la OCDE, pero no termina de desligarse del todo de la Comunidad Valenciana a pesar de que su responsabilidad ya no está en este territorio. El nombramiento de su sobrino político tendrá efectos a partir de este viernes, día 31 de julio, como ha adelantado Las Provincias.

Hasta mayo de 2023, cuando fuera derrotado en las elecciones autonómicas por Carlos Mazón, Ximo Puig fue presidente de la Generalitat, cargo que ostentaba desde la primavera de 2015. Parte del que fuera su equipo de máxima confianza tiene ahora, a su vez, cargos de alta responsabilidad en el Gobierno de Pedro Sánchez y en el partido. Así, Arcadi España es ministro de Hacienda. Y Rebeca Torró es la secretaria de Organización del PSOE.