Exteriores separa la crisis migratoria en Ceuta del viaje de Sánchez a Argelia: «La relación con Marruecos es excelente»

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha rechazado cualquier relación entre el aumento de la crisis migratoria sobre Ceuta, en la que han entrado más de 1.500 inmigrantes ilegales en 10 días, y la visita que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó a Argelia el pasado 20 de julio.

Fuentes del departamento que dirige José Manuel Albares han asegurado que las relaciones entre España y Marruecos atraviesan un momento «excelente» y han subrayado que los vínculos con Rabat «en nada se ven afectados» por la buena sintonía que mantiene el Ejecutivo español con Argelia.

Desde Exteriores también han destacado que la cooperación entre ambos países continúa siendo «muy intensa», especialmente en materia migratoria, aunque también se extiende a otros ámbitos de colaboración.

Por su parte, fuentes del Ministerio del Interior han incidido en que las autoridades marroquíes están colaborando con España de forma «leal» y «permanente» para hacer frente a la situación en la frontera.

En este sentido, han explicado que la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes está permitiendo frenar a un elevado número de personas que intentan acceder de manera ilegal a Ceuta desde territorio marroquí, en el marco de la cooperación que mantienen ambos países para el control de los flujos migratorios.

Estimaciones de la Guardia Civil

Por otro lado, la Guardia Civil estima que más de 5.000 inmigrantes han entrado ilegalmente en Ceuta en las últimas 24 horas durante la avalancha que sufre la ciudad autónoma ante la pasividad de Marruecos y del Gobierno de España.

Esta nueva crisis migratoria ha puesto al límite a la ciudad autónoma, con los servicios completamente desbordados y los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil sobrecargados y sin refuerzos para frenar la situación.

En medio de toda esta crisis, el Gobierno central ha asegurado que no es posible atender a la petición del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, de declarar la emergencia de interés nacional, aunque la población de Ceuta, que cuenta con un total de 84.208 habitantes censados, haya recibido en 10 días más de 1.500 inmigrantes, casi un 10% de la población residente en la ciudad.

Según los datos facilitados por el presidente de Ceuta, la sobreocupación del área de menores es de un 2.400% y el número de inmigrantes ilegales que se encuentran fuera de los centros de estancia temporal para adultos es superior al número de inmigrantes que hay dentro de los mismos.

La situación, tal y como ha asegurado Vivas, es de «absoluta emergencia humanitaria y social», motivo por el cual se ha pedido una actuación a través de un mando único que asegure una respuesta «enérgica, decidida e inmediata».