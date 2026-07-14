Pedro Sánchez viajará a Argelia con la ruta de pateras disparada en Baleares y con dos desaparecidos en el mar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará el próximo lunes a Argelia en visita oficial, la primera desde el desencuentro con el país magrebí como consecuencia de su respaldo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental en 2022, escenificando así la nueva etapa en la relación. Mientras, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a 13 migrantes que han llegado a bordo de una patera a Formentera, mientras que dos personas están desaparecidas tras lanzarse al mar para tratar de llegar a tierra. Todos los ilegales salieron de la costa argelina.

Por el momento, Moncloa no ha dado más detalles sobre el contenido de la visita, si bien cabe esperar que se produzca un encuentro con el presidente argelino, Abdemayid Tebune, y que sirva para preparar la Reunión de Alto Nivel (RAN) que debería celebrarse antes de final de año en España.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, viajó a Argel el pasado mes de marzo para reunirse con su homólogo argelino, Ahmed Attaf, y también fue recibido por Tebune. Aquella visita, dijo entonces el jefe de la diplomacia, supuso «el arranque de un nuevo estadio, de una nueva etapa» en la «excelente y extraordinaria relación bilateral».

Uno de los elementos claves en la relación bilateral es el de la inmigración, ya que Argelia es país de origen de algunas de las pateras que llegan a las costas españolas, en particular a Baleares.

En este sentido, según los últimos datos del Ministerio del Interior, las llegadas a Baleares han caído en lo que va de año un 12,7%, situándose en 2.631 a fecha del 30 de junio frente a las 3.015 del mismo periodo en 2025.

Este no será el primer viaje de Sánchez a Argelia, donde ya estuvo en octubre de 2020, en plena pandemia. Entonces, el presidente del Gobierno mantuvo sendos encuentros con Tebune y con el entonces primer ministro, Abdelaziz Djerad.