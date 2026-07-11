Alarma policial en Baleares por la llegada de inmigrantes en silla de ruedas y con graves discapacidades a bordo de pateras

La Policía Nacional ha detectado la llegada de inmigrantes con graves discapacidades en la última oleada de pateras a Baleares. Fuentes policiales a las que ha tenido acceso OKBALEARES alertan de un incremento de casos de inmigrantes con graves discapacidades y patologías físicas que, tras llegar al archipiélago en patera, son considerados especialmente vulnerables, lo que dificulta su devolución y les permite acceder a la asistencia sanitaria y a los recursos sociales previstos por la legislación española.

La creciente presión migratoria en Baleares está dejando un nuevo fenómeno que preocupa a los investigadores de la Policía Nacional. Según fuentes policiales consultadas, en las últimas llegadas de pateras a Baleares se ha detectado la presencia de inmigrantes con graves discapacidades físicas, algunos de ellos en silla de ruedas o con importantes limitaciones de movilidad, una circunstancia que, según dichas fuentes, no se había observado con tanta frecuencia hasta fechas recientes.

Los investigadores consideran que estos casos merecen una especial atención, ya que, una vez pisan territorio español, estas personas son catalogadas como especialmente vulnerables debido a su estado de salud. Esa condición obliga a las administraciones a proporcionarles asistencia médica, protección específica y recursos sociales, al tiempo que complica la tramitación de un eventual expediente de expulsión mientras persistan las circunstancias de vulnerabilidad.

Fuentes policiales sostienen que las mafias dedicadas al tráfico de personas podrían estar aprovechando esta circunstancia para enviar a Baleares a personas con enfermedades graves o discapacidades severas, conscientes de que su situación médica condiciona la actuación administrativa y judicial una vez llegan a España. No obstante, estas hipótesis forman parte de las líneas de investigación abiertas y no implican que todos los casos respondan al mismo patrón.

Los agentes recuerdan que hace algunos meses ya se localizó en Ibiza a un inmigrante en silla de ruedas que había llegado a bordo de una patera, un caso que llamó poderosamente la atención de los investigadores por las enormes dificultades que suponía realizar una travesía marítima de estas características en semejantes condiciones físicas. Más recientemente, durante la última oleada de pateras en Mallorca, volvió a detectarse otro inmigrante con movilidad reducida en Palma, lo que ha reforzado la preocupación existente entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Desde el punto de vista jurídico, la legislación española y la normativa europea contemplan una protección reforzada para las personas especialmente vulnerables, entre ellas aquellas que presentan discapacidades graves o patologías importantes. Esta circunstancia obliga a las administraciones a garantizar su asistencia sanitaria y social, además de valorar individualmente cada expediente antes de adoptar cualquier medida administrativa, incluida una eventual devolución.

Mientras tanto, la llegada de pateras a Baleares continúa aumentando de forma muy significativa. La madrugada de este viernes volvió a estar marcada por la llegada de nuevas embarcaciones procedentes del norte de África. El número de inmigrantes ilegales llegados este viernes a las costas del archipiélago se ha elevado a 89 tras informarse de otra patera, la cuarta embarcación del día.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las 6.00 horas fueron interceptadas 23 personas de origen magrebí en la zona de es Caló de San Agustín de la isla de Formentera.

Antes, a las 2.40 horas se había rescatado a 22 personas de origen magrebí a diez millas al sur de Cabrera. Más tarde, a las 06.32, fueron interceptadas 28 personas de origen subsahariano en Cala Santanyí. El último incidente fue la interceptación, a las 8.05 horas, de 16 personas de origen magrebí en la zona Cala Codolar de Formentera.

Baleares, destino más frecuente de la ruta mediterránea

Estas llegadas se suman a las nueve embarcaciones que arribaron a las costas del archipiélago a lo largo del jueves, con 121 personas a bordo, con lo que entre el jueves y el viernes han llegado al archipiélago 210 personas. La ruta del Mediterráneo occidental, de entrada a la Unión Europea por España, es la única ruta principal que ha registrado un incremento en el primer semestre del año, con alrededor de 7.900 detecciones, un 17% más que el año anterior, con Argelia como principal país de origen y Baleares como destino más frecuente, según los datos publicados este viernes por la Guarda de fronteras y costas europea (Frontex).

Los datos, por otra parte, indican que las llegadas de migrantes de forma irregular a la Unión Europea (UE) a través de la ruta canaria cayeron un 71% en el primer semestre de 2026, siendo la de mayor bajada en toda la Unión Europea.