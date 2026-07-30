Marlaska informa al presidente de Ceuta que no se puede activar la emergencia nacional por una crisis migratoria

El Ministerio del Interior ha informado este jueves a Ceuta de la imposibilidad de declarar la emergencia de interés nacional debido a la extrema situación de presión migratoria. El ministro Fernando Grande-Marlaska se desplazará mañana viernes a la ciudad autónoma para conocer de primera mano la situación, después de que el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, haya denunciado la situación, con la entrada de más de 800 inmigrantes ilegales a nado en las últimas horas, por la frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos.

El Gobierno ha respondido a Ceuta y asegura que no es posible activar la emergencia nacional por una crisis migratoria, ya que esta sólo está contemplada para riesgos naturales y tecnológicos. Interior ha asegurado que el Ejecutivo está reforzando los medios para hacer frente a la situación.

Fuentes del Ministerio de Interior aseguran que desde el Gobierno se trabaja con más recursos y efectivos para garantizar tanto la seguridad y el control migratorio como la atención humanitaria necesaria con el fin de «que no se ponga en peligro ninguna vida humana en el mar».

El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hablado en la mañana de este jueves con el presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan Jesús Vivas, y se desplazará a Ceuta mañana, a primera hora, para seguir la evolución de la situación.

Ceuta pedía la emergencia

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, había solicitado a primera hora del jueves la declaración de «emergencia nacional» debido a la situación de presión migratoria extrema que sufre desde hace días la ciudad autónoma. El dirigente del Partido Popular ha reclamado al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez que asuma el «mando único» y que tome medidas «contundentes» con respecto a unos flujos de entrada de inmigrantes ilegales que son «diarios», con cifras que rondan las 300 personas en cada jornada.

En la jornada del miércoles, más de 800 inmigrantes intentaron entrar en Ceuta a nado. La ciudad autónoma se encuentra saturada por la llegada de más de mil ilegales en los últimos días, pero la presencia de las fuerzas de Seguridad en playas de Fnideq (Castillejos), en el norte de Marruecos, no impidió que algunos de estos extranjeros se adentraran en territorio español.

Vivas, en esta línea, denuncia una crisis que, con «esta magnitud y naturaleza», necesita de decisiones inmediatas por parte del Gobierno central. El presidente de la ciudad autónoma considera que «la presión migratoria sobre Ceuta es una constante», singularizada por «el hecho de ser la única frontera terrestre y marítima junto con Melilla que tiene España y Europa en África».