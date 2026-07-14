Colas kilométricas en Lidl para comprar una bicicleta eléctrica de 29 pulgadas ahora rebajada

Las bicicletas eléctricas siguen ganando protagonismo porque son la solución perfecta para los que buscan una forma más cómoda de moverse o disfrutar de rutas al aire libre. Ahora, Lidl ha vuelto a dar en el clavo con una llamativa oferta que no ha dejado a nadie indiferente. La cadena de supermercados ha rebajado el precio de su bicicleta eléctrica de montaña CRIVIT de 29 pulgadas con batería de 709 Wh, un modelo que destaca por su equipamiento y que ha despertado un gran interés entre los usuarios.

Como ya ha ocurrido en otras promociones similares, la elevada demanda ha hecho que muchos compradores se den prisa para hacerse con una antes de que se agoten las existencias, especialmente teniendo en cuenta que este tipo de productos suele estar disponible durante un tiempo limitado. La bicicleta incorpora un cuadro de aluminio, ruedas de 29 pulgadas, suspensión delantera y un motor central pensado para ofrecer una asistencia constante incluso en recorridos con cuestas.

Uno de sus principales atractivos es la batería de 709 Wh, que permite recorrer distancias más largas con una sola carga que otros modelos de precio parecido. A ello se suma una transmisión Shimano Cues y frenos de disco hidráulicos, componentes habituales en bicicletas de categorías superiores. Esta combinación ha despertado el interés de los que buscan una bicicleta eléctrica para salir por caminos, pistas forestales o senderos sin tener que invertir el presupuesto que suelen exigir otras marcas especializadas.

Lidl rebaja esta bicicleta eléctrica

La promoción también ha generado un importante movimiento tanto en los supermercados como a nivel de redes sociales. Lidl ya ha protagonizado situaciones similares en el pasado, cuando algunos de sus lanzamientos relacionados con la movilidad sostenible se agotaron en pocas horas debido a la alta demanda. En esta ocasión, buena parte de las compras se están realizando a través de la tienda online, aunque el interés por la oferta vuelve a demostrar el tirón que tienen este tipo de artículos cuando aparecen con descuentos importantes. «¡Date prisa! Debido a la alta demanda, nos quedan pocas unidades», advierte la empresa en su web.

El principal motivo que explica el interés que ha despertado esta bicicleta eléctrica es la rebaja aplicada por Lidl. El modelo tenía un precio de 1.499,99 euros, pero ahora puede comprarse por 1.399,99 euros, lo que supone un ahorro de 100 euros respecto a su coste anterior. Aunque no se trata de un descuento muy elevado en términos porcentuales, sí resulta atractivo para los que ya tenían pensado dar el salto a una bicicleta eléctrica de estas características, especialmente teniendo en cuenta el nivel de equipamiento que ofrece y el precio al que suelen encontrarse modelos similares en el mercado.

El auge de las bicicletas eléctricas continúa creciendo año tras año impulsado por el interés en alternativas de transporte más sostenibles y por el aumento de personas que las utilizan para practicar deporte o desplazarse en su día a día. En esas, promociones como la de Lidl consiguen llamar la atención de muchos, de ahí que esta bicicleta eléctrica esté volando.