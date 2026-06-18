Colas kilométricas en Lidl por la bicicleta eléctrica de 27,5″ con cambios Shimano que va a agotarse en horas

Lidl vuelve a estar en el punto de mira de los que buscan una bicicleta eléctrica como moverse más cómodamente por la ciudad. Esta vez, el modelo que está generando una gran expectación es la bicicleta eléctrica Crivit Classic de 27,5 pulgadas, un modelo que llega con cambio Shimano, batería extraíble y un equipamiento bastante completo para el día a día. El interés ha crecido rápidamente entre los usuarios y todo apunta a que las existencias van a agotarse en cuestión de horas, como ha ocurrido en otras ocasiones con algunos productos de movilidad de la cadena alemana.

La razón de este éxito está en que reúne varias características que muchos compradores buscan ahora mismo. Hablamos de asistencia eléctrica para moverse sin tanto esfuerzo, un diseño cómodo y un precio más ajustado que el de muchas bicicletas eléctricas del mercado, pues esta ebike cuesta sólo 764,99 euros tanto en tiendas físicas como en la página web oficial de la cadena. La Crivit Classic apuesta por un formato pensado para recorrer calles, caminos tranquilos y trayectos habituales, con unas ruedas de 27,5 pulgadas que ofrecen una conducción estable y cómoda para distintos tipos de usuarios.

Uno de los puntos que más está llamando la atención es la incorporación de un cambio Shimano de 7 velocidades, una marca muy conocida entre los aficionados al ciclismo. Este sistema permite adaptar el pedaleo según el terreno, algo especialmente útil cuando aparecen pequeñas cuestas o cuando se quiere circular con menos ayuda del motor. A esto se suma un motor eléctrico de 250 W situado en la rueda trasera y una batería extraíble que facilita la carga en casa o en la oficina.

Lidl avisa: date prisa si quieres la tuya

Según los datos del fabricante, la bicicleta puede alcanzar hasta 70 kilómetros de autonomía, aunque esta cifra puede cambiar según el peso del usuario, el tipo de recorrido, la velocidad y el nivel de asistencia utilizado. Para muchos compradores, esta distancia es suficiente para cubrir varios días de desplazamientos habituales sin tener que preocuparse constantemente por recargar la batería.

El aumento de la demanda de este tipo de bicicletas refleja un cambio en la forma de desplazarse. Cada vez son más las personas que buscan alternativas al coche para ir al trabajo, hacer recados o moverse por la ciudad, especialmente ante el aumento de los costes asociados al automóvil. Las bicicletas eléctricas permiten recorrer más distancia con menos esfuerzo y se han convertido en una opción cada vez más habitual para muchos usuarios.

Con este lanzamiento, Lidl vuelve a apostar por un producto que combina precio, prestaciones y facilidad de uso. La Crivit Classic de 27,5 pulgadas es una gran opción para quienes estaban pensando en comprar una bicicleta eléctrica para sus desplazamientos diarios, de ahí que se haya convertido en una de las más buscadas del momento. Eso sí, la propia cadena alemana avisa de que las unidades pueden agotarse muy pronto. «¡Date prisa! Debido a la alta demanda, nos quedan pocas unidades», se puede leer en la página web de Lidl.