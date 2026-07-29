El Real Mallorca se reorganiza: Rubén Forcada y Albert Salas salen reforzados en el nuevo proyecto

El RCD Mallorca ha reestructurado la ejecutiva del club de cara a la temporada 2026/27. Andy Kohlberg, presidente y máximo accionista del club bermellón, ha nombrado a Albert Salas como nuevo Director de Asuntos Corporativos y a Rubén Forcada como Director Comercial. Dos nombramientos que se suman al reciente de Richard Clark, nuevo consejero del Mallorca. Con el ascenso de Salas y Forcada en la estructura, el club mallorquín apuesta por estas dos piezas en una temporada marcada por el regreso a Segunda División.

Después de cinco campañas consecutivas en la máxima categoría del fútbol español, el Mallorca perdió la categoría en la última jornada de Liga. El club bermellón afronta ahora una temporada en la categoría de plata como uno de los serios candidatos al ascenso. Lo es tanto en el aspecto económico, con los beneficios fruto de las ventas de futbolistas como Vedat Muriqi (traspasado al Fenerbahce) o Samú Costa (cerca de cerrar su llegada al Al-Nassr saudí), como en el deportivo; donde el objetivo de regresar a Primera División es claro.

Para lograrlo, no sólo se necesita una buena plantilla y un cuerpo técnico a la altura. También se han producido movimientos en el organigrama del club, con las figuras de Albert Salas y Rubén Forcada saliendo reforzadas después de le reestructuración del RCD Mallorca. Salas, periodista de profesión, asume el cargo de Director de Asuntos Corporativos. El mallorquín ocupaba el puesto de Director de RCD Mallorca Studios, y su buena labor le ha hecho ascender a un cargo más relevante en la estructura del club. Ahora, Albert Salas estará encargado de coordinar los departamentos de comunicación, los contenidos, el área social y las relaciones externas e institucionales del Real Mallorca.

El otro gran beneficiado de la reestructuración es Rubén Forcada, que asume el cargo de Director Comercial. Con este ascenso, el ejecutivo amplía sus responsabilidades y estará al frente de los departamentos de Eventos, la gestión comercial del estadio de Son Moix y de la Ciudad Deportiva, la comercialización del Hospitality y el desarrollo de los Campus y Academias internacionales, además del área de Retail. El ascenso de Forcada y Salas en el organigrama del RCD Mallorca persigue el comienzo de una nueva etapa para el club balear, que quiere poner su primera piedra regresando a Primera División en un solo año.