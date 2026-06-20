La liga española pierde más talento: se van el segundo máximo goleador y el segundo máximo asistente

La Liga sigue descapitalizándose de calidad futbolística en cada ventana de fichajes. Ya no es sólo la Premier League o grandes equipos como PSG o Bayern de Múnich los que arrebatan a los equipos españoles a sus mejores futbolistas; salvo las contadas excepciones de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Clubes de diversas ligas y niveles también se llevan el talento de la Liga. Los últimos casos de este fenómeno son devastadores para la Primera División, que perderá a su segundo máximo asistente, Luis Milla, y segundo máximo goleador, Vedat Muriqi.

El futbolista español del Getafe está muy cerca de cerrar su incorporación al Como de la Serie A. El equipo que dirige Cesc Fàbregas, que jugará la Champions League la próxima temporada, ha incorporado desde su llegada a varios futbolistas de clubes españoles. Entre ellos están los canteranos del Real Madrid, Jacobo Ramón y Nico Paz, los ex béticos Assane Diao y Jesús Rodríguez o Álex Valle, ex del Barça.

Jugadores a los que años atrás no les hubieran faltado ofertas de otros clubes de la Liga, pero que marcharon en busca de una mejor opción en Italia. Mismo caso que un Luis Milla que deja el Getafe tras la clasificación de los azulones a la próxima Conference League, un logro que no le ha permitido retener a su mejor futbolista.

Tampoco continuará en el fútbol español el ya ex del RCD Mallorca, Vedat Muriqi. El delantero kosovar ha cosechado grandes números individuales con el equipo bermellón, llegando incluso a inquietar a Kylian Mbappé en la lucha por el Pichichi. Sus 23 goles en Liga no han sido suficientes para evitar el descenso del Mallorca, pero sí para labrarse su llegada al Fenerbahce.

El equipo turco ha desembolsado 15 millones de euros en su fichaje, que se ha hecho oficial este viernes. El equipo balear también hará caja con Samú Costa este verano. El centrocampista portugués, incluido entre los 26 de Roberto Martínez para el Mundial, será una pieza codiciada en el mercado.

Ailemize yeniden hoş geldin Vedat Muriqi 💛💙 🔗 https://t.co/RmAt90Y5bC pic.twitter.com/PgKNlCEwIq — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 19, 2026

La Liga se queda sin clase media

El deterioro del poderío de los clubes de la Liga en el mercado va a más en cada mercado de fichajes. Movimientos como los de Luis Milla y Vedat Muriqi eran habituales en la década pasada para los equipos de la clase media-alta de la Liga. Los Sevilla, Valencia o Villarreal de aquellos años contaban con la capacidad económica suficiente para fichar a los mejores jugadores de otros clubes de Primera División y a futbolistas destacados de otras ligas. La situación actual de Sevilla o Valencia evidencia que la Liga está perdiendo a su clase media, incrementando aún más las distancias de Real Madrid, Barcelona y Atlético con el resto.