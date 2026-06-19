Mbappé ‘dirige’ el entrenamiento de Francia al estilo Luis Enrique con España

Kylian Mbappé es el líder absoluto. Y no es solo por su obsesión por ganar su segundo Mundial con Francia siendo el máximo goleador de su selección, sino por su hambre por liderar una de las selecciones favoritas desde todas las perspectivas. Fue clave en la victoria ante Senegal con su doblete y el equipo de Deschamps está preparando el próximo ante Irak. Es por ello que el delantero, con tal de ver cómo se ejercitan sus compañeros, dejó un momento anecdótico supervisando todo al estilo de Luis Enrique.

Mbappé siempre ha visto todo desde el césped, pero la selección gala ha publicado un vídeo en el que el delantero del Real Madrid acompañó al cuerpo técnico supervisando todo desde arriba. Concretamente, subidos desde un andamio acompañado de pantallas y todo tipo de tecnología para monitorizar las sesiones, para así analizar al equipo física y tácticamente. Junto a otros tres analistas, Kylian fue uno más: «Desde aquí lo veo mejor porque desde allí no se puede. Se ve toda la jugada y así siempre se puede aprender», comentó mientras utilizaba de ejemplo un fuera de juego que había visto desde arriba y que «si hubiera estado desde abajo, no lo habría visto».

𝐌𝐛𝐚𝐩𝐩𝐞́, al más puro estilo 𝑳𝒖𝒊𝒔 𝑬𝒏𝒓𝒊𝒒𝒖𝒆. 🚧 Subido a un andamio para ver el entrenamiento de sus compañeros. 📹 @equipedefrance#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/lJ5vI8vMpK — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) June 18, 2026

Francia está replicando una metodología de entrenamiento que bautizó Luis Enrique. La primera vez que se vio fue en Qatar 2022, cuando el entrenador asturiano era seleccionador de España y se subía a lo alto de un andamio para tener una visión panorámica de las sesiones y así dar instrucciones más precisas. Una técnica que también ha seguido en el PSG y que le ha hecho ganar dos Champions consecutivas. Él y Mbappé compartieron varios años juntos y, a pesar de que su relación se rompió, Kylian no puede evitar sentirse impresionado por la utilidad de la fórmula del español. Una forma que quiere emplear para seguir mejorando y ayudar a Francia a levantar la Copa del Mundo el próximo 19 de julio en Nueva Jersey.