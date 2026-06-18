Mbappé manda un guiño a Olise para que se replantee el Madrid su fichaje: «Es súper fácil jugar con él»

El Francia-Senegal del pasado martes dejó evidencias claras de nivel futbolístico del actual Les Bleus, la que lidera Kylian Mbappé, autor de un doblete que sentenció al conjunto africana, uno de los más sólidos de su continente. El delantero francés del Real Madrid alcanzó los 58 goles con Francia, alcanzando a Giroud, aprovechando Mbappé para mandar un guiño a uno de los futbolistas con los que más sintonía mostró, Michael Olise.

Olise se movió por todo el centro del campo, se le vio ofrecerse de un lado a otro aunque partiera inicialmente por la banda derecha. Su capacidad de asociación y claridad en el pase marca diferencias y es algo que percibe Mbappé, muy a gusto con su presencia en el equipo, sobre todo tras asistirle en uno de sus goles: «Con Michael es súper fácil, porque es un jugador que siempre mantiene la cabeza alta, con él solo tienes que pensar en ofrecerle una solución, una línea de pase, y él lo ve. Lo sabía y fue súper guay».

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Los elogios de Mbappé hacia Olise llegan justo tras el debut de Francia ante Senegal (3-1), aunque también en un momento en el que el Real Madrid se mueve entre bambalinas en busca de ese gran fichaje para la próxima temporada. El club blanco se ha anticipado y ha ejecutado varios fichajes de renombre en estos días.

Cucurella, Bernardo Silva y Konaté son ya oficiales y Dumfries está también atado. Pero el gran fichaje que prometió Florentino Pérez aún no ha llegado y guarda para él 150 millones de euros. Son muchos los que apostaron por Michael Olise como el futurible gran estrella que firmaría el Real Madrid y Kylian Mbappé, desde su capitanía con la selección gala, ya ejerce presión con un claro guiño por él.

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Mbappé consiguió este pasado martes alcanzar los 58 goles con Francia tras el doblete ante Senegal, tantos que le permitieron superar la cifra y récord que ostentaba hasta ahora Olivier Giroud, máximo artillero de los galos hasta hace unos días. Sobre este logro, el delantero del Real Madrid se mostró más que satisfecho en una entrevista con la Gazzetta dello Sport: «Me hace extremadamente feliz, me alegra haber dado otro paso en la historia de mi país. Era algo que buscaba, pero quiero recalcar que no estoy aquí para lograr récords individuales».

«Si empiezo a jugar para responder a quienes me critican, tengo que jugar hasta los 80», contestaba Mbappé sobre sus goles y la forma de responder a las críticas de las últimas semanas tras su final de temporada. El delantero blanco respondía con su habitual tono, evitando el conflicto y dejando un mensaje claro: «Salgo al campo para hacer historia para mi país e intento asegurarme de que mi equipo llegue a la final y gane el Mundial. El resto siempre acompañará a mi personaje y a mi carrera mientras dure».