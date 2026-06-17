Indignación total en redes sociales durante este Mundial 2026 por la retransmisión de una televisión argentina en la narración del partido del pasado martes entre Francia y Senegal. El narrador tuvo un lapsus y denominó a la selección africana como «Senegral».

«Hemos terminado el primer tiempo en New Jersey. Cero para Francia y cero para Senegral», señaló el narrador de una retransmisión argentina justo cuando el partido se marchó al descanso con empate a cero entre ambas selecciones en el MetLife de Nueva Jersey.

La polémica se desató con ese «Senegral» y por ahora se desconoce si lo dijo por equivocación o a propósito. Las redes han criticado este comentario. Aunque la polémica pudo ser peor por culpa de la inteligencia artificial. Hay otro vídeo circulando por las redes sociales que está manipulado y en el que se dice que «ambos equipos son africanos» en la narración de DirecTV Sports.

Cuidado con esto: hay una versión del vídeo en la que no se menciona esta frase, aunque sí lo de «Senegral». Con la IA ya uno no sabe qué es verdad y qué es mentira…pic.twitter.com/CsvWSsSNyl — Madrid Sports (@MadridSports_) June 17, 2026

Francia superó a Senegal con doblete de Mbappé

Un partido entre Francia y Senegal que abrió el grupo I de este Mundial 2026. Estuvo muy igualado, sobre todo durante el primer tiempo, con una selección africana ligeramente superior a la gala. Con ocasiones mucho más importantes.

Pudo Francia desequilibrar el partido gracias a una genialidad de pase de Olise que sirvió en bandeja el gol a Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid no dudó en rematar a las mil maravillas e hizo el primero de la tarde en Nueva Jersey. El 2-0 de Francia lo hizo Barcola en una gran contra de los galos en el 82.

Con el partido sentenciado, Senegal le metió el susto a Francia con un gol de Mbaye en el 95. Pero no sirvió para mucho, ya que Mbappé, un minuto después, firmó el golazo de la jornada con un disparo endiablado desde muy lejos para firmar su doblete particular.