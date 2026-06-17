Mbappé tras su doblete en el Mundial: «Si jugara para callar a los críticos jugaría hasta los 80 años»

Kylian Mbappé se ha pronunciado tras su doblete ante Senegal en el debut de Francia en el Mundial 2026. El jugador del Real Madrid habló nada más acabar el partido, en el que se convirtió en el máximo goleador de la historia de Francia, en el máximo goleador de su selección en los mundiales y en el que superó los registros en los mismos de Messi para situarse sólo a dos tantos del récord de Miroslav Klose. No dudó en lanzar un mensaje bien claro, al ser cuestionado sobre si juega para callar las críticas.

«No juego por venganza. Si empiezo a jugar para callar a todos los que me critican, creo que tendría que jugar hasta los 80 años», señaló Mbappé después de sus dos primeros goles en este Mundial 2026. El madridista ha sido muy cuestionado en los últimos meses por su bajo rendimiento en el conjunto blanco en el tramo final de la temporada y por la ausencia de títulos en la entidad madridista. Ahora, en el Mundial quiere resarcirse.

Precisamente, muchas de esas críticas iban dirigidas a que se estaba reservando para poder dar el 100% en esta cita mundialista. No ha podido ser más claro el delantero del Real Madrid. «Estoy centrado en hacer lo mejor para mi país. Sólo eso. Yo juego para hacer historia y marcar la diferencia para que Francia juegue la final y gane la Copa del Mundo», ha señalado

Además, ha destacado que «siempre es importante empezar con una victoria» en un Mundial. Francia ganó 3-1 a Senegal con un doblete de su gallo, un Mbappé que ya cuenta con 14 goles en citas mundialistas, habiendo disputado sólo dos completas y un partido de esta tercera. En ambas jugó la final. Avisa de cara a lo queda en este Mundial 2026: «El camino será largo, pero estamos listos».

El debut en el Mundial de una de las grandes favoritas a ganar el torneo fue de menos a más: sufrió al inicio, Senegal incluso tuvo un remate al palo, pero los de Deschamps acabaron llevándose el triunfo cuando Kylian Mbappé despertó. La gran estrella de Francia ya está en el Mundial. Con el primer partido en Estados Unidos le ha valido. El jugador del Real Madrid decantó el partido.