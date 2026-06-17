¿Crees que la entrada de Messi a Mandi en el Mundial 2026 era tarjeta roja?
Se había jugado media hora de partido en Kansas cuando la exhibición de Messi, que había protagonizado el primero de sus tres actos, rozó el fundido a negro. Pisó el gemelo de Mandi y enseguida comprendió la magnitud de la acción. Pidió disculpas de inmediato y cruzó miradas con el árbitro para dejar claro que su intención no era la de dañar al rival.
Argelia pidió tarjeta roja, pero Marciniak —presente en el archiconocido doble toque o no doble toque de Julián Álvarez la temporada pasada— por sacar no sacó ni amarilla. Messi siguió y culminó su obra con dos actuaciones finales. Triplete y hueco en la historia como el máximo goleador (16) de siempre en los mundiales junto a Klose.
La polémica está servida. ¿La entrada de Messi era roja? Juega a ser Marciniak y arbitra la jugada en la encuesta interactiva de OKDIARIO.